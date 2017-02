UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: i ClaMario in partenza per Roma! Foto (Trono Classico 2 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE PUNTATA SPECIALE: I CLAMARIO IN VIAGGIO PER ROMA? (TRONO CLASSICO 2 FEBBRAIO 2017) - Uomini e donne potrebbe andare in scena oggi con la registrazione di una puntata speciale dedicata alle coppie. A quanto pare potrebbe trattarsi di una puntata senza pubblico e registrata negli studi solo alla presenza dei protagonisti delle scorse edizioni del trono classico. Tra queste potrebbero esserci proprio i ClaMario. La coppia formata da Claudio Sona e Mario Serpa proprio in questi giorni ha festeggiato i primi due mesi d'amore ma proprio in queste ore hanno fatto una piccola diretta su Instagram annunciando il loro viaggio per Roma. Proprio nelle prime ore di questa mattina i due erano stati avvistati a Verona, nel bar di Claudio, e adesso sono a bordo del treno che li sta portando nella Capitale e forse proprio negli studi di Uomini e donne. Eccoli in queste foto postate sui social dai fan.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: OGGI LA REGISTRAZIONE DELLA PUNTATA SPECIALE DEDICATA ALLE COPPIE? (TRONO CLASSICO 2 FEBBRAIO 2017) - Uomini e donne e il trono classico non saranno in onda anche oggi ma per i fan del programma potrebbe esserci presto una sorpresa. Già nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una puntata speciale dedicata alle coppie nate nel programma ma, a quanto pare, non si tratterà di una registrazione in studio con tanto di pubblico e opinionisti, ma si tratta di una serie di interviste e immagini che potrebbero andare in onda in occasione di San Valentino. Sappiamo bene che al momento le registrazioni sono sospese visto che Maria De Filippi è stata già avvistata a Sanremo per le prove del Festival che la terrà impegnata la prossima settimana, e quindi cosa c'è di meglio di uno speciale dedicato alle coppie da mettere in cantiere? Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che la registrazione, o almeno parte di essa, possa andare in scena proprio oggi pomeriggio e che domani potrebbero essere registrare altre interviste. Non sappiamo ancora chi sarà in studio per questo speciale Uomini e donne ma anche in questo caso le indiscrezioni e gli indizi non mancano.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE PUNTATA SPECIALE: GLI INDIZI SUI PARTECIPANTI (TRONO CLASSICO 2 FEBBRAIO 2017) - Non sono molte le coppie di Uomini e donne che parteciperanno alla registrazione speciale del trono classico dedicata alle coppie ma, come sempre, i fan del programma hanno già messo in circolazione possibili rumors sui partecipanti. Chi sicuramente non mancherà sono i protagonisti del momento ovvero Claudio Sona e Mario Serpa. I due sono ancora sulla cresta dell'onda e, insieme a Clarissa Marchese e il suo Federico sono tra le coppie papabili alla partecipazione dello speciale. Proprio la bella Miss e il suo fidanzato potrebbero essere in studio già oggi pomeriggio per la registrazione. Chi è stato avvistato a Roma nelle ore scorse sono i Damaellis. Andrea Damante e Giulia De Lellis potrebbero essere presenti allo speciale, secondo alcuni, per annunciare la tanto discussa gravidanza. Chi altri potrebbe prendere parte alla puntata?

