UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Andrea Damante VS Oscar Branzani: il fidanzato di Eleonora Rocchini si svela (Trono Classico, 2 febbraio)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: OSCAR BRANZANI SI RACCONTA SUI SOCIAL – Dopo la decisione di Andrea Damante e Giulia De Lellis di creare una linea di costumi, Oscar Branzani ha deciso di raccontarsi sui social svelando ai fans come è nato il sogno Sonten, il marchio di bikini che ha reso famoso Oscar Branzani. A differenza di tanti altri personaggi, infatti, Oscar Branzani ha fatto della creazione di costumi un vero e proprio lavoro. Quello dell’ex tronista, però, è un sogno che risale a diversi anni fa quando la sua giovanissima mamma era proprietaria di un negozio in cui si vendevano solo costumi. Oscar Branzani è dunque cresciuto in un ambiente che ha sempre avuto contatti con la moda. Da qui la voglia di trasformare il sogno della madre e della sorella in un progetto concreto. Si spiega così la dura reazione che il Branzani ha avuto nello scoprire che, anche Andrea e Giulia hanno deciso improvvisamente di lanciarsi in un’avventura simile. Cliccate qui per leggere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI, ANDREA DAMANTE VS OSCAR BRANZANI: E’ SCOPPIATA LA GUERRA – Tra Andrea Damante e Oscar Branzani è scoppiata la guerra. Colpa della decisione di Andrea Damante e Giulia De Lellis di creare una linea di costumi. L’annuncio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne da un lato ha scatenato l’entusiasmo dei fans che non vedono l’ora di vedere e poter acquistare i modelli realizzati dai Damellis e, dall’altra, ha scatenato la rabbia di Oscar Branzani che ha fatto della creazione di linee di costumi un vero e proprio lavoro. Dopo l’annuncio di Giulia, Oscar Branzani ha lanciato una frecciatina ad Andrea e Giulia. “Ormai tutti ad inventarsi una linea di costumi”, ha scritto su Instagram Stories il Branzani. Le parole di Oscar non sono passate inosservate ad Andrea Damante che, a sua volta, ha deciso di rispondere all’ex collega di trono. L’ex tronista veronese ha così pubblicato su Instagram Stories il video di un bambino che piange accompagnato dalla scritta “Tvb” con l’emoticons che manda un bacio. Tra i due tronisti più amati degli ultimi anni di Uomini e Donne, dunque, è scoppiata la guerra.

