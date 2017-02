UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota ancora insieme? L’ex tronista scatena il caos (Trono Classico, 2 febbraio)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA: UNA FOTO DELL’EX TRONISTA SCATENA IL CAOS – Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati davvero insieme? I fans della coppia di Uomini e Donne continuano a sperare di poter vedere nuovamente insieme, felici e innamorati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi che hanno fatto sognare il pubblico con il loro amore. Dopo gli indizi delle scorse settimana, dalla fede indossata nuovamente da Aldo al nuovo tatuaggio che Alessia ha fatto sotto l’occhio attento del marito, dai social arriva un ulteriore indizio sul presunto ritorno di fiamma. A fornirlo, stavolta, è lo stesso Aldo Palmeri che, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che ha scatenato il caos tra i fans. L’ex tronista ha pubblicato la foto di due bicchieri di vino scattata durante una romantica cena. Con chi ha diviso quel tenero momento Aldo? I fans non hanno dubbi e scommettono tutti su Alessia Cammarota. “Vi ho sempre seguito con tanto amore, vi ho sempre ammirato come coppia, spero che l’amore abbia vinto. Vi auguro tanta felicità anche per vostro figlio”, “Secondo me ci faranno la bella sorpresa nelle puntata delle coppie”, “Aldo solo una cosa....non farla più soffrire......per il resto non posso che augurarvi tanta felicità!”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA LA COPPIA PIU’ AMATA? – Nonostante il tradimento dell’ex tronista, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota formano una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. Dopo aver appassionato i fans durante la loro partecipazione al programma di Maria De Filippi, Aldo e Alessia hanno continuato a scatenare l’entusiasmo dei fans condividendo sui social i momenti più belli della loro vita. Almeno fino a quando andava tutto bene. Dopo la decisione di separarsi, Aldo e Alessia si sono allontanati dai social per poi tornare con profili nuovi di zecca. Proprio dai social arrivano indizi che continuano a scatenare le speranze dei fans, sicuri che i due non solo siano ancora innamorati ma siano anche pronti a tornare insieme. Aldo e Alessia, per il momento, restano in silenzio ma l’annuncio potrebbe arrivare molto presto.

