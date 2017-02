UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Manuel Vallicella e Luca Onestini, brutte sorprese per i tronisti (Trono Classico, oggi 3 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA, LA PROMESSA DI CARMEN – Manuel Vallicella lascerà davvero il trono di Uomini e Donne? A fare tutti gli scongiuri del caso, oltre ai fans, è la bella corteggiatrice Carmen, colei che ha conquistato subito il tronista con il suo atteggiamento elegante e l’aria da donna vissuta. Bella, silenziosa educata e mai volgare, Carmen è la corteggiatrice che piace di più a Manuel Vallicella che, tuttavia, nonostante il forte interesse che prova nei suoi confronti, sembra deciso a lasciare il programma di Maria De Filippi. La corteggiatrice, tuttavia, non si è ancora arresa e attraverso una serie di messaggi pubblicati sui social sta cercando di convincere Manuel a restare sul trono. Su Instagram Stories, infatti, la corteggiatrice ha scritto: “Se questo è amore, vivilo. E se avrà vita lo vedremo”. Prima ancora, Carmen aveva promesso: “Agisci sempre e non fermarti MAI”. Parole che hanno scatenato l’entusiasmo dei fans di Uomini e Donne che sognavano già di vederli insieme.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI, L’ATTACCO DI ANGELA ROBUSTI – Luca Onestini è il tronista di Uomini e Donne che sta creando meno polemiche. Il percorso dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, però, piace molto al pubblico che lo considera un ragazzo perfetto. Non la pensa così, però, Angela Robusti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ai microfoni del sito Isa e Chia ha puntato il dito contro il tronista. “Sì, sicuramente lui è molto bello, ma questo discorso mi ha spiazzata realmente e da una persona che reputo intelligente non me lo sarei mai aspettato. In più alla fine ho realizzato che mancava quel brio, mancava qualcosa in più, quindi ho deciso in maniera anche molto accesa di andare via, ho salutato tutti e sono uscita”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice che non ha apprezzato l’attacco di Luca Onestini che le ha puntato il dito contro per alcune foto sexy pubblicate sui social. Angela, poi, si sbilancia sulle sue ex rivali scommettendo su Giulia come scelta del tronista. “Soleil ha capito che Luca è ‘debole di cuore’, quindi sfodera tutte le sue carte, come avete visto anche nell’esterna dello yoga di oggi. Su Giulia, invece, ho un’idea nettamente diversa, anche se neppure lei mi convince troppo. Ricordiamo che anche lei è scesa a un appuntamento al buio e penso che abbia deciso di partecipare a Uomini e Donne fondamentalmente perché fosse alla ricerca di qualcosa che non deve necessariamente essere l’amore. Io dubito sia timida, perché ha fatto danza e ha calcato diversi palcoscenici. Come sprint la vedo molto adatta a Luca, entrambi molto low, quindi potrebbero andare d’accordo”.

