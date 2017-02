UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Sonia Lorenzini protagonista di un video con Biagio Antonacci e Raoul Bova (Trono Classico, oggi 2 febbraio)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: IL VIDEOCLIP DI SONIA LORENZINI CON BIAGIO ANTONACCI E RAOUL BOVA – Sonia Lorenzini sempre più al centro del gossip. La tronista di Uomini e Donne torna alla ribalta per un videoclip di Biagio Antonacci di cui è la protagonista insieme a Raoul Bova. Sonia, infatti, appare nel video del brano One Day (Tutto prende un senso) di Biagio Antonacci feat Pino Daniele. Accanto a lei, oltre a Raoul Bova, c’è anche l’ex gieffina Ilenia Pastorelli che recentemente ha vinto il David di Donatello come con il film Lo Chiamavano Jeeg Robot come miglior attrice protagonista. Nel video, Sonia Lorenzini appare in tutta la sua bellezza e sensualità. I fans, dopo aver fatto la scoperta, hanno inondato di complimenti la tronista con messaggi pubblicati sulle sue fanpage. C’è, però, chi ha puntato il dito contro Sonia, rea di aver messo alla berlina Alessandro Calabrese per la sua esperienza nella casa del Grande Fratello. In tanti, infatti, accusano Sonia Lorenzini di volersi proporre al pubblico come la ragazza a cui non interessa la televisione quando, in realtà, vanta già altre esperienza nel mondo dello spettacolo.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI, LA SCELTA SARA’ FEDERICO PICCINATO? - Sonia Lorenzini continua a cercare l’amore in tv. Dopo l’addio di Alessandro Schincaglia, la tronista di Uomini e Donne si è concentrata sulla sua conoscenza con Federico Piccinato. I due, dopo essersi conosciuti lo scorso ottobre durante una serata in discoteca, si sono ritrovati nello studio di Uomini e Donne. I due, in esterna, hanno subito dimostrato di essere molto attratti l’uno dall’altra. Gli abbracci e il feeling che c’è tra i due hanno convinto i fans che la scelta di Sonia possa essere davvero Federico. Bellissimo e con un fisico perfetto, il pr di Verona ha colpito sensibilmente Sonia Lorenzini che non ha mai nascosto di essere molto attratta da lui. Al momento, infatti, Federico è sicuramente in pole per essere la scelta di Sonia ma il pubblico del programma di Maria De Filippi spera ancora che Alessandro Schincaglia possa tornare in studio.

