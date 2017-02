Un passo dal cielo 4 / Anticipazioni 9 febbraio: svelata la sorte di Eleonora, tragedia in arrivo a San Candido

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: MUORE UN BASE JUMPE - Continuano le sorprese per i fan di Un passo dal cielo 4: la prossima puntata - e più precisamente la quinta - che andrà in onda il prossimo 9 febbraio, vedrà i nostri amati personaggi doversi districare tra un dedalo di passioni, rancori e, ovviamente, omicidi. Proprio parlando di quest'ultimi, un base jumper morirà in circostanze che a Francesco Neri sembrano da subito molto strane. All'apparenza il ragazzo sembra sia morto in un incidente durante un lancio finito male, ma le reali motivazioni sembrano celare ben altro... Zoe ha un cavallo malato e a curarlo vengono chiamati Francesco ed Emma, cosa che li porterà ad avere un riavvicinamento dopo i trascorsi delle scorse puntate, dove invece è sembrato che il capo della forestale interpretato da Daniele Liotti si stesse riavvicinando a Lia, l'ex moglie. Vincenzo ed Eva litigano perché lei gli ha confessato che deve andare con Fedez a Los Angeles due settimane.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI 9 FEBBRAIO: TROVATO IL CORPO DI ELEONORA - Il decimo episodio della quinta puntata di Un passo dal cielo 4 vedrà al centro un tragico avvenimento: il lago porta alla superficie il corpo di Eleonora, la sorella di Zoe che Francesco Neri sta cercando sin dalla prima puntata della serie televisiva. San Candido è in preda alla disperazione, ma mai quanto Zoe, che ha sperato fino all'ultimo che la sorella potesse essere trovata viva. Anche Emma cerca di stare vicina alla ragazza, anche se pure lei è parecchio provata da quanto accaduto alla ragazza. A risollevare il morale in questa triste puntata di Un passo dal cielo 4 è l'arrivo del figlio di Silvia a San Candido. Il piccolo è convinto che Vincenzo sia suo padre e ne farà passare delle belle all'uomo! Le prossime puntate di Un passo dal cielo 4 promettono di farci entrare nel vivo della storia: chi è che ha ucciso la povera Eleonora? La verità sarà ben più cruda di quello che immaginate.

