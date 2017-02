UN PASSO DAL CIELO 4, DIRETTA STREAMING E INFO REPLICA: FRANCESCO E LIVIA ANCORA INNAMORATI? ANTICIPAZIONI (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Un passo dal cielo 4 torna stasera con i suoi nuovi episodi che stanno appassionando tantissimo il pubblico in Italia: cosa si troverà ad affrontare Francesco Neri questa sera? Il capo della forestale interpretato da Daniele Liotti dovrà avere a che fare con dei nuovi omicidi: innanzitutto nel primo episodio vedremo morire uno sculture per quella che sembra una rapina finita male. Dalla sua casa, infatti, sono state trafugate delle opere d'arte. Per questo Francesco Neri chiederà alle sua ex moglie Livia, esperta nel campo, di aiutarlo con il caso: tra i due sembra che ci sarà proprio un riavvicinamento, ma sappiamo che Livia è troppo presa dalla sua setta per pensare di tornare con l'ex marito. La puntata andrà in onda questa sera alle 21.10 su Rai 1 ma, se non avete invece la televisione, potete guardare la puntata in diretta streaming sul sito RaiPlay o sui dispositivi mobili tramite l'app ufficiale della RAI. Per vedere la replica della puntata, questa sarà disponibile a partire da stasera sempre sul sito RaiPlay.

UN PASSO DAL CIELO 4, DIRETTA STREAMING E INFO REPLICA: MALORE PER LIDIA (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Il secondo episodio di Un passo dal cielo 4 vedrà invece un fotografo naturalista essere ridotto in fin di vita da quella che si pensa essere una tigre che vaga libera per i boschi di San Candido. L'episodio sarà però incentrato sul rapporto tra Livia e Francesco Neri: la donna si sentirà molto male a un certo punto ma, vista la sua frequentazione della setta, rifiuta di farsi ricoverare. Francesco è molto preoccupato per lei e cerca di convincerla a farsi prendere in carico dai medici, ma trova le resistenze della donna, che non è affatto d'accordo. Eva e Vincenzo non stanno vivendo un rapporto sereno a causa del finto fidanzamento della modella con Fedez: il commissario di San Candido è geloso e non sopporta più che i due abbiano questa relazione. Nonostante tutto a Eva viene proposto di andare a Los Angeles, e vuole accettare pur avendo paura della reazione di Vincenzo.

