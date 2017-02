Uomini e Donne / Anticipazioni: Manuel Vallicella a rischio abbandono, Francesca e Marika riusciranno a dargli la carica? Foto (oggi, 2 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: MANUEL VALLICELLA A RISCHIO ABBANDONO, MARIKA E FRANCESCA RIUSCIRANNO A DARGLI LA CARICA? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - L'ultima puntata del Trono classico di Uomini e Donne ha mostrato Manuel Vallicella sempre più coinvolto dalle esterne delle due nuove arrivate, Marika Carli e Francesca Maturanza, che ha definito addirittura "un gradino sopra le altre ragazze conosciute fino questo momento. Con Marika, il tronista ha avuto la possibilità di vedere un film romantico, ma anche di parlare dell'esperienza che li accomuna nel profondo: la mancanza di una figura paterna capace di guidare e di dare sicurezza; con Francesca Maturanza, invece, si è aperto, e le ha raccontato il tipo di padre che vorrebbe essere per i figli che avrà in futuro. Discorsi importanti, che potrebbero dare un nuovo impulso al percorso del tronista che, come rivelano le anticipazioni delle ultime registrazioni, potrebbe abbandonare il suo posto a uomini e donne da un momento all'alto. Vallicella ha infatti dichiarato di vivere il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi con un malessere che non riesce a combattere del tutto. Riusciranno le nuove arrivate a fargli cambiare idea? In attesa di scoprirlo, Francesca Maturanza si dedica al suo lavoro assieme alle colleghe, ecco una delle ultime foto pubblicate su Instagram dalla corteggiatrice che ha stregato Manuel Vallicella.

© Riproduzione Riservata.