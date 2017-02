Uomini e Donne/ Anticipazioni: Soleil, dopo le critiche il riscatto, la corteggiatrice sorprende Luca Onestini (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: SOLEIL, DOPO LE CRITICHE IL RISCATTO, LA CORTEGGIATRICE SORPRENDE LUCA ONESTINI (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Sono tante le novità che vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne, e il trono classico, così come rivelano le tante anticipazioni rilasciate nel corso degli ultimi giorni, non sembra fare alcuna eccezione. Gli ultimi episodi hanno mostrato un Luca Onestini conteso fra due corteggiatrici, Soleil Sorge e Giulia Latini, ma è stata la prima a catturare l'interesse di Tina Cipollari, e ciò soprattutto a causa dei modi della corteggiatrice definiti a tratti eccessivamente provocanti e mirati a conquistare più le telecamere che Luca Onestini. Il dubbio dell'opinionista è lecito, ma Soleil, nelle puntate che vedremo da qui a breve, sorprenderà il pubblico di Canale 5 con una serie di reazioni che evidenzieranno il suo interesse nel confronti di Luca Onestini. Il tronista, infatti, sarà in un primo momento deluso dal comportamento delle due ragazze, accusate di non aver mostrato trasporto in occasione delle esterne mandate in onda nella puntata precedente. La redazione, però, gli mostrerà un rvm, nel quale Soleil apparirà in lacrime e in preda a uno stato d'ansia per i filmati appena visualizzati. Tutto ciò porterà il tronista a vedere la sua corteggiatrice in maniera totalmente differente, ma ci sarà anche qualcuno pronto a scommettere che il tutto faccia semplicemente parte di una recita. Soleil è veramente interessata a Luca Onestini?

© Riproduzione Riservata.