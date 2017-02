VERONICA MASTRO, L'EX ALUNNA DE IL COLLEGIO TORNA IN TV? SI PARLA DI "BABYRICCHI" DA SANTORO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Veronica Mastro è tra gli alunni de Il Collegio che hanno superato l'esame finale di terza media sostenuto nel 1960. La 15enne di Roma si è distinta nel docs-reality di Raidue e potrebbe tornare stasera sulla stessa rete in occasione della nuova puntata di Italia. Nel programma di Michele Santoro potrebbe esserci spazio anche per lei: stasera si parlerà di "Babyricchi" e il conduttore ha invitato alcuni dei ragazzi dell'innovativo esperimento sociale, Il Collegio. Non è stata rivelata ancora l'identità dei ragazzi ospitati, ma tra questi potrebbe esserci appunto Veronica Mastro. Nonostante il docu-reality sia già terminato, i fan continuano a parlarne sui social network. L'attenzione resta alta anche sull'ex allieva e c'è, ad esempio, chi la vorrebbe vicina: «Voglio una Veronica Mastro al mio fianco comunque #IlCollegio». «Veronica mastro nel cuore» e «Che tenera veronica mastro forse ha veramente imparato qualcosa da #IlCollegio» scrivono, invece, altri telespettatori. C'è chi, però, la definisce "coatta" e le consiglia anche una fiction a cui partecipare: «Veronica Mastro subito a fare l'attrice per #IlBelloDelleDonne, coatta al punto giusto #IlCollegio». Altri, invece, la bacchettano per una risposta data durante Il Collegio: «"Ma i continenti chi li sa?" Cit. Veronica Mastro. Certo, è impossibile ricordarli tutti e cinque. #IlCollegio». Per dare uno sguardo su Twitter a tutti i commenti su Veronica Mastro, cliccate qui.

