ALDO E ALESSIA / Uomini e Donne, la coppia pronta ad allargare la famiglia? Un mistero dopo l'annuncio in arrivo

Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati insieme: le novità dopo l'annuncio - Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati insieme e non c'è più alcun dubbio su questo. La conferma arriva oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne dove la coppia torna per annunciarlo a tutti e, per di più, accompagnata dal loro figlioletto, Niccolò. Negli ultimi mesi ci sono stati numerosi indizi che hanno fatto pensare ad un possibile riavvicinamento che, per i fan, sembrava tuttavia impensabile. Proprio alcuni mesi fa Aldo annunciava di aver tradito sua moglie e che la storia tra loro era ormai finita. Aldo Palmeri è poi apparso sempre più vicino ad un'altra donna, l'affascinante Ilaria, ragazza non nota al mondo dello spettacolo e che sembrava esser diventata la sua nuova fidanzata. I due sono stati avvistati insieme e, talvolta, anche con il piccolo Niccolò a seguito. Ed è qui che sorge la domanda di molti telespettatori di Uomini e Donne: cos'è accaduto con Ilaria?

Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota di nuovo insieme: presto un altro bebè per la coppia? - Cosa sia accaduto tra Aldo e Ilaria rimane un mistero, ma è chiaro che l'ex tronista si sia a poco a poco accorto del suo errore e abbia capito di amare ancora Alessia e deciso, quindi, di fare un passo indietro. La tenacia della Cammarota è stata infatti premiata, anche se non tutti i sostenitori della ragazza sono certi che sia stata la scelta migliore. Oggi sia Aldo che Alessia sono tornati sui social ed entrambi hanno iniziato a condividere nuovamente scatti di momenti trascorsi insieme. Negli ultimi, Aldo ha mostrato la bellissima sorpresa fatta a sua moglie per San Valentino: i due hanno cenato proprio nel ristorante in cui si sono sposati, gesto che vuol forse stare a significare un nuovo inizio. E chissà che ora che tutto si è appianato i due non decidano di mettere in cantiere di allargare la famiglia: la speranza dei sostenitori della coppia è infatti che a breve arrivi una sorellina o un fratellino per Niccolò, desiderio che potrebbe diventare realtà a breve.

