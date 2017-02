ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY DI CANALE 5 SOGNA LE MALDIVE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Stasera su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2017, condotta ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Questa edizione de L'Isola dei Famosi le sta dando molte soddisfazioni. Di certo più rispetto al Grande Fratello, che sembra negli anni aver perduto ogni appeal o quasi sul pubblico. Lei però non vede già l'ora di poter tornare in uno dei paradisi terrestri, le Maldive. È stato questo il luogo delle sue ultime vacanze estive e, con un post su Instagram, ha sottolineato quanto avrebbe voluto avere dalla sua il teletrasporto, così per potersi ritrovare lì. Ha così pubblicato una sua foto in costume al mare, scatenando la reazione di fan e detrattori. I primi infatti non hanno fatto altro che complimentarsi con lei, dal fisico alle capacità di direzione del programma. In tanti però si sono fatti una gran risata, dal momento che al giorno d'oggi in tanti fanno fatica anche ad arrivare a fine mese...

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY DI CANALE 5: LA NUOVA SIMONA VENTURA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Nata l'11 novembre del 1972, per molti Alessia Marcuzzi rappresenta la nuova Simona Ventura. Mediaset punta tanto sulla sua simpatia e avvenenza e, stando allo share, la fiducia è in buona parte ripagata. La sua carriera è iniziata a Telemontecarlo, nel 1991 con Attentati al dettaglio. Dallo sport alla musica, passando per innumerevoli programmi comici, al fianco ad esempio della Gialappa's Band, che è riuscito a mostrare un altro aspetto di lei, oltre a quello estetico. Il Grande Fratello è la sua grande chance e riesce a coglierla al balzo. Adora provocare, dal vestiario alle scelte attoriali, come dimostra Così fan tutte, una sitcom realizzata con Debora Villa, durata una sola stagione, sommersa dalle critiche per gli eccessi delle immagini mostrate. Le sue origini sono triestine, sul fronte paterno, mentre pugliesi su quello materno. Nata e cresciuta a Roma, ha un figlio, avuto dalla relazione poi terminata con Simone Inzaghi, così come una figlia, nata dalla relazione, a sua volta terminata, con Francesco Facchinetti. Ora è però al fianco di Paolo Calabresi Marconi, col quale si è sposata il primo dicembre del 2014.

