ALLA RICERCA DI UN SENSO/ Da oggi al cinema il film diretto da Marc de la Menardiere (20 febbraio 2017)

ALLA RICERCA DI UN SENSO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL REGISTA (20 febbraio 2017) - Oggi, lunedì 20 febbraio 2017 è in uscita nelle principali sale cinematografiche italiane il film di genere documentario – avventura Alla ricerca di un senso (titolo originale A quest for Meaning). Si tratta di una pellicola realizzata in Francia dalla casa cinematografica della Kamea Meah Films, viene distribuito ai botteghini dalla Cineama mentre la regia è curata da Marc de la Menardiere in collaborazione con Nathanael Coste. I due peraltro si occupati dello sviluppo della sceneggiatura e del soggetto, della cura della fotografia e della realizzazione del montaggio. Essendo un documentario non sono presenti attori professionisti che vi prendono parte ma soltanto partecipazioni del tutto casuali.

ALLA RICERCA DI UN SENSO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (20 febbraio 2017) - Il film è una sorta di documentario in cui viene narrata la decisione di due amici, Nathanael Coste e Marc de la Menardiere di lasciare le loro vite per trovare delle risposte ai mille problemi che affliggono il nostro tempo. Tutto ha inizio quando Nathanael e Marc, due amici di infanzia, si ritrovano dopo ben dieci anni dall’ultima volta in cui si sono visti. Marc ha fatto una bella carriera ed ora vive e lavora a New York come manager occupandosi dell’esportazione dell’acqua in bottiglia di una importante multinazionale. Nathanael invece gira documentari per testimoniare la totale mancanza di acqua che c’è in India e il relativo problema di accedervi. Le loro vite a questo punto si incontrano e si scontrano. Tutto cambia quando Marc per alcuni giorni è costretto a stare immobilizzato a letto, non sapendo cosa fare il giovane manager infatti inizia a guardare tutti i documentari che l’amico ha realizzato su quanto il mondo stia cambiando e sulla sua mercificazione. Marc, scosso da quelle immagini, inizia a mettere in discussione tutta la sua vita, il modo in cui la società odierna ci costringe ad essere e così dopo aver preso coscienza di quanto l’umanità stia andando verso la devastazione ambientale decide di mollare tutto, un posto sicuro e ben pagato per l’ignoto con il solo obiettivo di riuscire a vivere fuori dagli schemi che la società odierna ha imposto e di salvare il nostro habitat. I due amici, allora armati di telecamere e di microfono partono alla volta di un incredibile viaggio che li porterà dall’India all’America Latina e li porterà a porsi una serie di domande volte alla ricerca di un senso del come e perché il mondo è arrivato a questo stato di e cosa si può fare per cercare di invertire la rotta.

ALLA RICERCA DI UN SENSO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (20 febbraio 2017) - Entrambi i due registi che si sono occupati del film, Marc de la Menardiere e Nathanael Costa sono alla loro prima esperienza nel mondo del cinema. Il film è uscito in Francia il 28 gennaio 2015 ed in ragione del buon successo ottenuto si è deciso di distribuirlo in altri paesi tra cui anche l’Italia.

