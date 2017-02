AMICI 2017/ Ed.16 anticipazioni e news: le eliminazioni shock del sabato hanno segnato gli allievi (oggi, 20 febbraio)

AMICI 16, ED.2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: IN ATTESA DEL DAYTIME ECCO COSA È SUCCESSO NEL WEEKEND (OGGI, 20 FEBBRAIO) - Continuano le lezioni della scuola di Amici 16. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, riaprirà i battenti questo pomeriggio, a partire dalle 13.50 puntualmente su Real Time (canale 31) insieme a Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Cosa è successo durante il corso del lungo speciale del sabato? Come ben sapete per il weekend, la scuola più talentuosa d’Italia si sposta (televisivamente parlando) su Canale 5 dove, Maria De Filippi conduce per circa due ore raccontando le dinamiche più interessanti degli allievi. L’appuntamento del 18 febbraio però, è stato densissimo di colpi di scena ed eliminazioni e così, in vista degli esami di sbarramento verso il serale, ci sono state moltissime lacrime in studio. Questa puntata inoltre, ha avuto uno stacco temporale davvero brevissimo in quanto, è stata registrata lo scorso venerdì per andare in onda a distanza di circa 24 ore. Maria De Filippi infatti, dopo aver concluso l’impegnativa settimana Sanremese, è tornata nuovamente a Roma per le registrazioni dei suoi programmi e così, le danze si sono aperte giovedì con la registrazione del trono classico di Uomini e Donne per poi proseguire al venerdì con Amici e concludere sabato con il trono over. Elisa dopo una sfida ha perso contro la sua rivale che ha già catturato il pubblico per non brillare certo di simpatia. La rivale infatti, è apparsa decisamente sicura di entrare nella scuola fino a sollevare i malumori del pubblico web. Bocciati dai professori verso il serale anche Alessio e Francesco. Il primo è stato mandato via senza possibilità alcuna tra le lacrime disperate di Riccardo Marcuzzo che veniva consolato da una più lucida Maria De Filippi: “Le amicizie non finiscono…”, affermava la conduttrice. Francesco invece, è stato messo in sfida per volere di Fabrizio Moro che gli ha donato un’ultima possibilità che il cantante si è anche giocato bene, se non fosse per la forte presenza del suo sfidante, Rosario. Talento che prova ad entrare nella scuola da svariati anni e già autore di hit di successo come “Infinite volte” di Lorenzo Fragola.

