Alessandro Calabrese/ Uomini e Donne, le parole sulla scelta di Sonia e sul flirt tra l'ex Lidia Vella e Gianmarco Valenza

Alessandro Calabrese, Uomini e donne, torna a parlare di Sonia Lorenzini e Lidia Vella: lo sfogo dell'ex gieffino - A distanza di alcune settimane dall'avventura a Uomini e Donne, Alessandro Calabrese torna a parlare di Sonia Lorenzini e del perchè l'abbia eliminato. "Sonia mi ha dato l’impressione di essere una donna vera, seria, proprio il tipo di donna che serviva a me e che volevo accanto a me. - esordisce l'ex gieffino nel corso di un'intervista a Isa e Chia, dove racconta - Quando sono arrivato in trasmissione, però, ho trovato un muro. Una ragazza infastidita da cose che le avevano detto altre persone. Nella prima esterna, ho trovato una ragazza che mi ha aggredito come una moglie tradita dopo 10 anni di matrimonio. Quando poi ho ascoltato le parole che le avevano detto ci sono rimasto male. Dopo l'eliminazione, mi sono sentito un po’ preso in giro, perché se non gli piacevo fisicamente poteva mandarmi a casa subito, senza fare tutte quelle storie e attaccarmi in ogni puntata per i più svariati motivi". Alessandro è così tornato solo dopo poche settimane alla sua vita, ma le accuse nei suoi riguardi non si sono placate. In molti hanno creduto che la decisione di lasciare Lidia Vella per corteggiare Sonia sia stata solamente televisiva.

Alessandro Calabrese, Uomini e donne: le parole sul flirt tra Lidia Vella e Gianmarco Valenza e la scelta di Sonia - Alessandro Calabrese, di fronte al dubbio di molti, ha una risposta decisa e ben chiara: "Lidia? Non l'ho lasciata per un programma televisivo ma perché non andavamo d’accordo. - sbotta l'ex gieffino - Ho ripetuto mille volte queste cose e sono anche stanco. Io non le ho fatto niente. Poi, se in questo momento è arrabbiata e vuole farmi la guerra va bene, ma io non gliela farò mai, perché lei è stata una persona importante per me e non gli vorrò mai del male, anche se lei a me ne sta facendo adesso". Intanto sulle voci di un possibile flirt tra la sua ex e Gianmarco Valenza, Alessandro dichiara: "Le nostre strade adesso sono divise, ognuno di noi può fare quello che vuole". Non sembra ci sia alcuna possibilità di ritorno per Alessandro e Lidia Vella, mentre sulla decisione si Sonia di scegliere Emanuele Mauti, l'ex gieffino dichiara: "Ah, non so che dirti. Se lei crede che sia la scelta giusta ha fatto bene a sceglierlo. È ovvio che dopo la segnalazione che mi è arrivata ho fatto un po’ di fatica a crederci, però se lei è felice, io sono felice per lei".

© Riproduzione Riservata.