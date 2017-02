BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate italiane e americane: Nicole riaccoglie Sasha in famiglia?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: RITORNA LA PACE NELLA FAMIGLIA AVANT - Il matrimonio di Zende e Nicole ha sancito un momento di felicità per il clan Avant al gran completo. La coppia ha potuto pronunciare il fatidico sì davanti a tutti i propri cari, a partire da Julius e Vivienne finalmente riappacificati dopo una lunga fase di crisi. Maya e Rick hanno fatto da testimone agli sposi, che hanno così confermato quanto la gravidanza surrogata sia un capitolo chiuso e non ci sia nessun tipo di rancore tra loro. Ad aggiungere la ciliegina sulla torta a questa ritrovata serenità in famiglia è arrivata anche Sasha che ha chiesto di poter assistere alla cerimonia. La modella, che da tempo non si vedeva in quel di Los Angeles, ha chiesto scusa alla sorella, dicendole che d'ora in avanti non causerà più nessun tipo di problema alla sua relazione con Zende. Bisognerà crederle? Per ora sembra proprio di sì, soprattutto tenendo presente che l'ultima apparizione dell'attrice Felisha Cooper nel cast di Beautiful sembra essere relativa a questo lieto avvenimento. Sarà quindi destinata ad uscire di scena?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 FEBBRAIO: QUINN PREOCCUPA I FORRESTER - Comincia oggi una nuova settimana di programmazione di Beautiful, la soap americana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13:40 su Canale 5. Si ripartirà dalla notizia relativa alla relazione di Quinn ed Eric, scoperta da Steffy e Montecarlo. Sebbene il patriarca Forrester abbia chiaramente dichiarato che tale flirt dovrà giungere al termine, sarà impossibile per i suoi familiari non preoccuparsi delle possibili ripercussioni della presenza della gioielliera in azienda e in famiglia. Ridge si confronterà con Brooke riguardo gli ultimi sviluppi, esprimendo la propria convinzione che non sia finita qui tra il padre e la sua amante. Lo stilista, infatti, ricorderà che già in passato Eric si è fatto coinvolgere da donne molto simili a Quinn, ricordando gli intrighi e i delitti commessi da Sheila Carter per conquistarlo. Consapevole del fatto, Ridge confermerà di volere lottare per evitare ulteriori problemi con Quinn, farà bene a restare in guardia?

