BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL TORNA BAMBINA GIOCANDO CON SANTIAGO, FOTO (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Siamo abituati a vedere Belen Rodriguez nelle vesti di femme fatale ma nel suo intimo la showgirl argentina è soprattutto la mamma del piccolo Santiago De Martino, il bimbo frutto del suo amore e del suo matrimonio Stefano De Martino. Dopo la vacanza in Australia con Andrea Iannone, Belen e il figlioletto sono tornati a Milano e hanno finalmente potuto riabbracciare nonno Gustavo e nonna Veronica, i genitori della Rodriguez. In questa fredda domenica invernale Belen e Santiago hanno dovuto dimenticare le calde spiagge dove hanno trascorso le loro giornate nell’ultima settimana e si sono goduti un pomeriggio tra le mura di casa. Nel pomeriggio di ieri Veronica Cozzani, la mamma della showgirl, ha infatti pubblicato su Instagram una foto che ritrae Belen e Santiago di spalle mentre giocano a un videogioco: coi capelli raccolti e il maglione pesante la Raodriguez potrebbe essere una mamma qualunque impegnata a passare un pomeriggio con il figlioletto. La tenera foto di lei e Santiago ha subito fatto il pieno di like, collezionandone oltre 500 in meno di un’ora: clicca qui per vedere la foto.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: UNA DOLCE PAUSA AL LUNA PARK COI NONNI, FOTO (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez e Santiago De Martino sono tornati dalla vacanza in Australia trascorsa insieme al fidanzato della showgirl argentina, Andrea Iannone. Dopo aver giocato con i canguri, il figlio di Stefano De Martino ha trascorso ieri una bella giornata al luna park con la mamma e i nonni materni, Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani. Tante attività per il piccolo Santi: dai giri sul brucomela ai salti sul tappeto elastico con la palla, dalla simulazione di volo con tanto di imbracatura alle corse sugli autoscontri insieme agli altri bambini. Tra un gioco e l’altro per Santiago c’è stato anche il tempo di una “dolce pausa”, immortalata da nonna Veronica sul suo profilo Instagram. Nella foto condivisa sui social vediamo il figlio di Belen mentre mangia la merenda offerta dal nonno davanti a un baracchino. Lo spuntino di Santiago ha subito il fatto il pieno di like, collezionando oltre 1700 in una manciata d’ore: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

