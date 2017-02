BIANCO E NERO, CRONACHE ITALIANE/ Anticipazioni e casi: il suicidio di Giovanni a Lavagna e Tiziana Cantone (puntata oggi, 20 febbraio 2017)

BIANCO E NERO, CRONACHE ITALIANE, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 20 FEBBRAIO 2017: IL SUICIDIO DI GIOVANNI A LAVAGNA - Diversi i casi che torneranno all’attenzione di Bianco e Nero, Cronache italiane, il nuovo programma di La7 guidato da Luca Telese e Francesca Lancini: come sempre, i due conduttori saranno affiancati dalle opinioniste Giulia Bongiorno e Luisella Costamagna, e insieme ad altri ospiti, ripercorreranno alcuni dei casi di cronaca che più hanno creato scalpore all’interno della comunità. Stasera, lunedì 20 febbraio 2017, si partirà proprio dal suicidio di Giovanni, che a Lavagna si è lanciato dal balcone durante un blitz della Guardia di Finanza, perché in possesso di pochi grammi di hashish. Un caso che ha fatto riflettere e ha scosso nel profondo, e che verrà analizzato anche a Bianco e Nero. Luca Telese e Francesca Mancini torneranno poi ad occuparsi delle ultime novità riguardati il caso di Sarah Scazzi, con la decisione della Corte di Cassazione, senza dimenticare la tragica storia di Tiziana Cantone, con un’intervista alla madre della ragazza e un video messaggio da parte dell’attrice a luci rosse Valentina Nappi. In studio, insieme ai conduttori, ci saranno anche Giuseppe Cruciani, Paolo Crepet, Vittorio Sgarbi, Barbara Alberti, Candida Morvillo, Cinzia Tani, Claudio Scazzi, Melissa P, il teologo Vito Mancuso, Andrea Biavardi e il monsignor Domenico Sigalin. Clicca qui per vedere il post Facebook dove vengono annunciare le anticipazioni.

© Riproduzione Riservata.