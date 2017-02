BILLIONS 2 / Anticipazioni puntata 20 febbraio 2017: Chuck finisce sotto inchiesta!. Paul Giamatti e Damien Lewis al via in una nuova stagione

BILLIONS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Sbarca nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, la serie rivelazione Billions 2, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "L'inchiesta", che verrà pubblicato anche sul portale dell'emittente, dove rimarrà a disposizione dei telespettatori per sette giorni. Troveremo quindi i due originali protagonisti di nuovo alle prese con la loro famosa partita a scacchi, in cui le pedine si muovono su un terreno fatto di potere, corruzione e dominio. Paul Giamatti e Damian Lewis riprenderanno quindi i panni del Procuratore Chuck Rhoades e del miliardario Axe Axelrod, mentre Maggie Siff sarà di nuovo Wendy, la moglie del legale ed il braccio destro del criminale, così come Malin Akerman sarà di nuovo Lara, la moglie di Axe. Sotto la guida degli showrunner e creatori David Levien e Brian Koppelman, la seconda stagione della serie Tv promette di portare ad un livello ancora più alto e pericoloso l'epica battaglia fra il bene ed il male, rappresentati dai due protagonisti. Riprenderemo la trama laddove l'abbiamo lasciata nel finale precedente, quando Chuck sembrava ormai sul punto di assestare un grosso colpo alla sua nemesi. Da parte sua Axe può vantarsi di avere ciò che Chuck da una parte desidera e dall'altra detesta, ovvero quella vita al limite, piena di pericoli ed adrenalina. Oltre a Maggie, con cui sembra avere un legame molto più profondo rispetto a quanto lui sia riuscito a fare in tanti anni di matrimonio. L'uomo tutto d'un pezzo crolla costantemente di fronte alla paura di perdere la moglie ed anche alla possibilità che la società conosca il suo piccolo segreto. Dal punto di vista di Axe, invece, Chuck rappresenta il terrore di perdere la vita che ha costruito fino a quel momento, il lusso, l'agio, la credibilità e la popolarità. Tutto ciò che il genio della Finanza rappresenta potrebbe venire spazzato via con un soffio dal Procuratore. Eppure, ancora di più lo emoziona il testa a testa con la sua nemesi. Ecco perché arriverà a progettare l'omicidio di Chuck, per risolvere il problema alla radice. A questo si aggiungeranno delle incrinature nel rapporto con Lara, anche se la coppia dimostrerà di avere un maggiore affiatamento. Per rimanere in contatto con l'universo di Billions 2, conoscere gli approfondimenti e visionare i video, sarà possibile seguire tutte le novità sulla pagina ufficiale Facebook del programma, disponibile a questo indirizzo. Foto esclusive, clip degli episodi e molto altro saranno invece disponibili sull'account ufficiale Instagram dello show, che troverete a questo indirizzo.

BILLIONS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "L'INCHIESTA" - Dopo uno stallo fra Chuck e Axe, entrambi dovranno pensare a rimettere in piedi il proprio impero e mantenere salde le fila del loro matrimonio. Forse il Procuratore si trova in una situazione di leggero svantaggio, a giudicare dalle sue stesse parole, è la mancanza di risorse illimitate. Le stesse che Axe invece possiede. Il Procuratore affronterà in seguito una furiosa lite con Wendy, mentre l'investigatore Oliver Dake viene incaricato di valutare la bontà dell'operato di Chuck. Il rapporto sempre più incrinato con la moglie, porterà in seguito l'ufficiale governativo a sfiorare il divorzio. Intanto, Axe si gode una pausa pacifica in cui riorganizza le idee per prevedere le mosse che contrastino il suo rivale. Questo non vorrà dire tuttavia assenza di problemi, a causa di una class action contro la sua azienda che potrebbe definitivamente metterlo fuori gioco.

