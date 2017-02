Beautiful Anticipazioni puntata 21 febbraio: Katie aiuterà i Forrester a liberarsi di Quinn?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 FEBBRAIO: KATIE AIUTERA' I FORRESTER - La lotta per la conquista del posto di comando della Forrester Creations tornerà ad essere di grande attualità nella puntata di Beautiful di domani, nella quale ci sarà ancora grande apprensione per il possibile ritorno di fiamma di Quinn ed Eric. Ridge non sarà affatto convinto che la gioielliera rinunci tanto facilmente ad un boccone tanto interessante come il patriarca Forrester e penserà ad una strategia per evitare che la gioielliera possa intromettersi sia negli affari di famiglia che in quelli lavorativi. Per questo, dopo essersi scontrato duramente con lei e averle chiesto di non farsi più vedere, Ridge cercherà di coinvolgere Katie nei suoi propositi: la sua ex fidanzata si troverà, infatti, in fase di accordi per il divorzio con Bill e potrà essere utile ai Forrester in tale circostanza. Se, infatti, entrassero in possesso del 12,5% delle quote degli Spencer, sarebbe molto più facile contrastare Quinn, nel caso in cui rientrasse nella vita di Eric. Katie però dovrà chiedere tali azioni al marito come accordo per il divorzio, accetterà una simile proposta? Dopo brevi riflessioni, la madre di Will si renderà disponibile a proporre tale scambio con il marito, ma cosa penserà il magnate dell'editoria a tal proposito? Nel frattempo, alla Forrester Creations terrà banco un'altra vicenda ovvero la partenza di Caroline per gli Hamptons dove trascorrerà del tempo insieme alle sue mamme e a Douglas. Deluso per questa decisione, Thomas si avvicinerà pericolosamente a Sasha...

