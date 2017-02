Beautiful / Video replica puntata 18 febbraio: Bill si prepara per un divorzio milionario, Katie dirà di sì?

BEAUTIFUL, VIDEO REPLICA PUNTATA 18 FEBBRAIO: Nelle ultime puntate di Beautiful, i telespettatori hanno assistito al festeggiamento del battesimo della piccola Lizzie, figlia di Rick e Maya. Zende e Nicole hanno raggiunto una solidità di coppia molto forte e la prima a notarlo è Maya. Nel frattempo, è stata scoperta la relazione segreta tra Eric e Quinn. Steffy ha reagito molto male e ha chiesto al nonno di stare lontano dalla Fuller. Il Forrester ha chiesto, dunque, a Quinn di tornare a Los Angeles. Non solo: Eric ha deciso di chiudere questa storia, al fine di non fare del male a Steffy. Ad approfittare di questa situazione ci ha pensato Liam, che ha chiesto a Steffy di ricominciare insieme. Wyatt, però, non ha intenzione di lasciarsi scappare la moglie. Nel frattempo, Ridge ha fatto pace con Thomas e gli ha permesso di costruire una famiglia con Douglas e Caroline. Quest'ultima ha scelto di partire insieme al figlio, in quanto sa già di non poter sopportare lo scandalo che avverrà quando tutti scopriranno la verità su Douglas. Nel corso della puntata del 18 febbraio, Sasha confessa a Zende di essere contenta della felicità sua e di Nicole. Gli Avanti trascorrono insieme questa bellissima giornata e Rick si dichiara contento nel vedere tutta la famiglia unita, compresa Sasha. Intanto, Thomas chiede a Caroline di non tornare presto a Los Angeles. Mentre la giovane Spencer non pretende che lui la aspetti. Julius se la prende con Sasha e le chiede di tornare a casa, in quanto secondo lui Vivienne è a disagio. Thomas continua a sostenere Caroline. Quest'ultima lo ringrazie per l'appoggio e per non averle impedito di portare con sé Douglas. Wyatt cerca di convincere Steffy a restare al suo fianco. Lei è confusa e odia mettere il marito in questa situazione. Wyatt dà tutta la colpa a Quinn. Bill chiama Brooke e le chiede di vedersi. Lo Spencer è convinto del fatto che non vuole tornare con Katie. Ma Brooke rifiuta e spegne la chiamata quando arriva Ridge. La Logan ne parla con il Forrester. Quest'ultimo, però, le racconta della relazione segreta tra Quinn ed Eric. Thomas rivela a Sasha di essere il padre di Douglas e le chiede di mantenere il silenzio. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI BEAUTIFUL IN ONDA IL 18 FEBBRAIO.

