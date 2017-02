C’ERA UNA VOLTA STUDIO UNO/ Oggi, lunedì 20 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, OGGI NON VA IN ONDA (lunedì 20 febbraio 2017) - Stasera, lunedì 20 febbraio 2017, non prenderà il via sul piccolo schermo di Rai 1 una nuova puntata C'era una volta Studio Uno: la miniserie che ha visto protagoniste Alessandra Mastronardi (Giulia), Giusy Buscemi (Elena) e Diana Del Bufalo (Rita) era infatti composta da due episodi, trasmessi entrambi sulla rete nazionale la scorsa settimana, nelle serate di lunedì e di martedì. Gli ascolti dei due appuntamenti con C'era una volta Studio Uno sono stati davvero eccellenti, segno che il gradimento dei telespettatori non si è fatto attendere: si è partiti infatti con il 25.68% di share, e 6 milioni e 719mila spettatori, per chiudere con un 27.3% di share la sera seguente. In molti, ora, desidererebbero rivedere le tre giovani impegnate con nuove storie o nuove sfide. Nonostante l'amore ormai nato tra il pubblico, non ci sono notizie ufficiali, nè conferme, nè segni che rimandino ad un'eventuale realizzazione di altri episodi. Rita, dopotutto, ha spostato Renato e anche Giulia ed Elena, dopo le difficoltà affrontare, hanno trovato la felicità: la storia è conclusa definitivamente? Sembra comunque che i fans, per il momento, debbano mettersi il cuore in pace. Al posto di C'era una volta Studio Uno, stasera la prima rete nazionale manderà in onda la prima (di due) puntata della miniserie I fantasmi di Portopalo, con Beppe Fiorello nei panni del pescatore Saro Ferro.

