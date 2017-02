CALENDARIO FILM AL CINEMA/ Alla ricerca di un senso, Beata Ignoranza, Gimme Danger e molti altri (settimana dal 20 al 26 febbraio 2017)

CALENDARIO FILM AL CINEMA, LE USCITE NELLE SALE: SETTIMANA DAL 20 AL 26 FEBBRAIO 2017 - Anche il mese di febbraio, secondo mese dell' anno, sta quasi volgendo al termine sancendo l'arrivo delle festività di carnevale, forse tra le più attese per i bambini. Questi ultimi giorni di febbraio, però, non sono caratterizzate solo da allegria e feste in maschera ma, anzi, non mancheranno gli appuntamenti cinematografici con gli ultimi film in uscita. Il primo appuntamento è previsto per giorno 20 febbraio, quando sugli schermi dei cinema. verranno proiettati tre attesi documentari: David Lynch: The Art Life, Alla ricerca di un senso, Crazy for football. Il primo di questi tre documentari ha come protagonista, così come si evince dal titolo, il regista David Lynch. Con una durata di circa 90 minuti il documentario intende porsi come una biografia, ripercorrendo i momenti più importanti di questo celebre regista, partendo da una cittadina americana fino ad arrivare alla sua vita in Filadelfia.

ll secondo documentario, Alla ricerca di un senso, ha una durata di appena 88 minuti. I registi sono Nathanael Coste e Marc de la Mernardiere che affrontano un viaggio sull'intero pianeta alla ricerca di se stessi. Ecco, allora, che l'invito dei due protagonisti registi diventa proprio quello ad intraprendere un viaggio anche interiore, alla riscoperta dei valori fondamentali della vita di ciascuno telespettatore. L'invito è quello a rimetterci in discussione e rivalutare il nostro rapporto con chi ci sta accanto ma, soprattutto, con l'intero pianeta. Terzo documentario, che verrà trasmesso a partire da giorno 20 febbraio sugli schermi dei cinema italiani, è Crazy for football. Il documentario ha una durata di circa 73 minuti e nasce dal lavoro del regista Volfango De Biasi. Protagonisti del documentario sono dei psichiatri con i loro pazienti affetti da disturbi mentali. In palio c'è una Coppa del Mondo che a breve si svolgerà in Giappone e questi psichiatri hanno davvero pochissimo tempo per mettere su una squadra di calcio composta dai loro disabili mentali.

Il giorno seguente, 21 febbraio, il grande schermo proietterà un altro documentario dal nome Il balletto del Bolshoi: la bella addormentata. Registrato nel teatro Bolshoi di Mosca, quello che uscirà sugli schermi il 21 febbraio è uno dei balli classici più conosciuti. Lo spettacolo avrà una durata di 170 minuti. Nello stesso giorno sarà possibile visionare anche l'opera del regista Jim Jarmusch: Gimme Danger. Nei suoi 108 minuti viene raccontata la storia di Iggy Pop e dei The Stooges, una conosciutissima band punk rock. Qualche giorno dopo, il 23 febbraio, sarà la volta del film Jackie, drammatico e frutto della regia di Pablo Larrain. Si tratta di un film di 95 minuti durante i quali si ripercorrono le ore, e soprattutto i quattro giorni, che seguirono tra l'assassinio del presidente Kennedy e la sua sepoltura. Il punto di vista del film, naturalmente, è quello della moglie Jackie di cui si evidenziano anche le sue reazioni e stati d'animo. Per gli appassionati di film d'avventura, invece, ecco in arrivo il film The Great Wall, di Zhang Yimou, di circa 103 minuti. Il film ha un aspetto storico, dal momento che il suo tema principale è quello della costruzione della grande Muraglia Cinese.

Ancora, sempre giorno 23 febbraio sarà possibile vedere il film Barriere, di circa 134 minuti del regista Denzel Washington. Ambientato negli anni '50, il film ha come protagonista il netturbino Troy Maxon, tormentato dalla frustrazione e delusione di non aver potuto realizzare il suo più grande sogno: diventare una stella del baseball. Giorno 23 febbraio è anche molto atteso per l'uscita della commedia di Massimiliano Bruno: Beata Ignoranza. Protagonisti sono due insegnanti del liceo che si scambiano le loro vite.

