CUCINE DA INCUBO/ Anticipazioni puntata 20 febbraio 2017: La Zuccona e il Ristorante Biologico di Roma

CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 FEBBRAIO 2017: LA ZUCCONA DI TRIUGGIO E IL RISTORANTE BIOLOGICO A ROMA - Tornano Antonino Cannavacciuolo e i suoi consigli sul piccolo schermo del Nove: stasera, lunedì 20 febbraio 2017, il canale manderà in onda due episodi di Cucine da Incubo, appartenenti alla quarta stagione del format, già trasmessa in prima TV su Sky Uno l'anno scorso. Come sempre, lo chef sarà pronto a girare in lungo e il largo il nostro Stivale per correre in aiuto di tutte quelle attività che hanno bisogno una dritta in più per rimettersi in pista. Il problema può sorgere in diversi ambienti o rapporti all'interno del ristorante stesso: c'è la possibilità di dover investire maggiormente sui prodotti, o anche di dover reinventare il menù, proporre nuovi piatti e rimodernare completamente il locale all'interno del quale vengono accolti i clienti. Anche i ruoli del proprietario e dei dipendenti devono essere chiari, in modo che il lavoro, in cucina e fuori, si svolga senza intoppi e senza troppi scoraggiamenti. Cannavacciuolo, nelle puntate di Cucine da Incubo in programma stasera sul Nove, approderà a La Zuccona, ristorante di Triuggio, in provincia di Monza e Brianza, dove dovrà lavorare molto in particolare sull'atteggiamento del proprietario. In seguito, invece, Cannavacciuolo farà capolino nella Capitale presso il Ristorante Biologico di Roma, che - al termine del suo intervento - deciderà anche di cambiare nome.

© Riproduzione Riservata.