ESCAPE PLAN, FUGA DALL'INFERNO/ Su Rai 2 il film con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, alla regia Mikael Hafstrom (oggi, 20 febbraio 2017)

ESCAPE PLAN - FUGA DALL'INFERNO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Escape plan - Fuga dall’inferno, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola realizzata nel 2013 e diretta da Mikael Hafstrom (1408, Il rito, Drowning ghost - Oscure presenze) ed interpretato da Sylvester Stallone (Rocky, Rambo, I mercenari), Arnold Schwarzenegger (Terminator, Conan il barbaro, Commando) e Jim Caviezel (La passione di Cristo, Deja vu - Corsa contro il tempo, La sottile linea rossa). Escape plan, ha ottenuto un buon riscontro sia di critica che di pubblico, tanto che del film è già stato annunciato un sequel, ancora una volta interpretato da Stallone, mentre pare che Schwarzenegger sia ancora in trattativa. Per il momento il progetto è affidato al regista Steven C. Miller. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ESCAPE PLAN - FUGA DALL'INFERNO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Ray Breslin (Sylvester Stallone) è incaricato di verificare che i penitenziari di massima sicurezza siano veramente a prova di fuga. Il suo lavoro consiste nel farsi incarcerare, nei panni di un delinquente comune, e tentare di evadere dal carcere. Ray viene quindi imprigionato nella Tomba, un carcere da lui stesso progettato e dotato di sistemi di controllo ad alta tecnologia. Per Ray sembra impossibile fuggire, però si accorge che i suoi sistemi di sicurezza sono stati manomessi e gli è impossibile interrompere il test e chiedere il recupero alla sua società. Ora è veramente prigioniero della Tomba e qualcuno ha deciso di lasciarlo lì, se voule uscire e riprendere la sua vera identità Ray deve quindi pianificare veramente un modo per evadere. Insieme al suo compagno di prigionia Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger) scopre che il carcere è costruito all'interno di una gigantesca nave cargo, di cui riesce a calcolare la posizione con un sestante improvvisato. Ray ed Emil pianificano la fuga con la complicità del medico della prigione, mentre all'esterno i colleghi di Ray hanno capito che qualcosa è andato storto e stanno cercando di capire chi è intenzionato a far scomparire il loro collaboratore.

