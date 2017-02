EVA GRIMALDI/ Vera e genuina, è suo lo scettro di questa edizione del reality? (Isola dei Famosi 2017, oggi, 20 febbraio)

EVA GRIMALDI: LA NAUFRAGA E' LA PIU' GENUINA DEL REALITY? (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 20 FEBBRAIO) - Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi abbiamo visto Vladimir Luxuria lanciare un amo nei confronti di Eva Grimaldi per salutare Imma Battaglia. Alcune voci affermano in questi giorni che ci sia una relazione tra l'attrice e la naufraga, ma che quest'ultima non abbia intenzione di fare coming out. L'opinionista pare che con questa domanda abbia cercato di forzare la Grimaldi a svelare la sua presunta relazione ma in realtà Vladimir ha affermato che non è stato così, che con Imma c'è un bellissimo rapporto ma non ha intenzione di entrare in merito in queste situazioni, che possono essere anche delicate. Questa sera difficilmente Alessia Marcuzzi tornerà sull'argomento, il coming out è una questione abbastanza delicata quindi dovrebbe essere la stessa Eva Grimaldi ad uscire allo scoperto (qualora ci sia davvero qualcosa). Intanto nella diretta di questa sera potrà ritrovare Massimo Ceccherini, tornerà il sereno tra i due? Intanto, sull'Isola dei Metalli Eva dimostra ancora una volta di essere entrata nelle grazie degli altri Naufraghi. Al contrario della nuova nemesi Nancy Coppola, che sembra aver sfoggiato un carattere più snob del previsto. Eva infatti prosegue nella sua mission di fulcro del gruppo, affiancandosi sempre a Giulia Calcaterra e Samantha Degrenet per completare alcuni lavori per la comunità. In particolare, in settimana si è dedicata alla pulizia di patelle e lumache in compagnia delle altre due Naufraghe, non ha preso parte alla polemica scatenata da Giulia per l'atteggiamento schizzinoso della cantante napoletana.

EVA GRIMALDI: LA NAUFRAGA E' LA PIU' GENUINA DEL REALITY? (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 20 FEBBRAIO) - Eva Grimaldi è la naufraga che più si sta aprendo in questa edizione dell’Isola dei famosi: piange, si commuove, partecipa alle attività di gruppo, ride e se la spassa. Dà l’impressione di essere il personaggio più vero ed autentico di tutta la spiaggia. La puntata di lunedì si è aperta proprio con un servizio che la riguardava da vicino. La settimana scorsa, infatti, si era molto discusso del suo rapporto, divertentissimo, con l’amico e compagno d’avventura Massimo Ceccherini. I due, che chiaramente si vogliono un bene dell’anima, all’inizio della trasmissione erano inseparabili, tanto da sembrare dei novelli Sandra e Ramondo Mondaini. I presenti in studio e i telespettatori hanno molto riso dinanzi alle gag dei due, eppure, negli ultimi giorni, qualcosa è cambiato. Con la fame che imperversa la tensione è alle stelle, e Ceccherini, purtroppo, ha avuto la pessima di idea di sfogare il suo nervosismo proprio con la concorrente più sensibile del reality. Massimo ed Eva hanno litigato di brutto e in più riprese, con offese, da parte di lui, ben poco gradevoli. Il Cecca si sarebbe arrabbiato per il comportamento di lei, un po’ troppo severa quando si parla di ordine e di pulizia all’interno della caverna. E giù con le accuse: l’attore l’ha rimproverata davanti a tutti facendole notare che non è bello che si comporti come una padrona di casa. Poi, la frase che ha suscitato l’indignazione del web e della Grimaldi: "Vai a fare la casalinga". Un invito sessista e fuori luogo, al punto tale che Massimo è stato ripreso, in diretta, sia dalla Marcuzzi che da Luxuria. Discutendo in puntata di questo rapporto incrinato, Eva ha anche fatto un’osservazione malinconica che l’ha molto commossa: ha fatto notare alla conduttrice che lei e Ceccherini non possono essere paragonati a Sandra e Raimondo, perché lui nutriva un profondo rispetto per la sua dolce metà, mentre il Cecca, per lei, no. Massimo, dal canto suo, ha cercato di ricucire lo strappo facendo leva sulla sua ironia e dicendo, scherzosamente, di essere disposto a darle un "colpetto" la prossima volta che, di notte, Eva non riuscirà a chiudere occhio per via dei moquitoes. Non s’è più discusso della loro amicizia durante il prosieguo della puntata: la Grimaldi, forse ancora in preda alla rabbia, è rimasta un po’ in disparte.

EVA GRIMALDI: LE PROVE (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 20 FEBBRAIO) - Per quanto riguarda le prove, l’attrice naufraga de L'Isola dei Famosi 2017, ha brillato in quella che passa al vaglio della commissione scientifica, un organismo che, in realtà, non esiste, ideato per nascondere ai naufraghi l’identità della dottoressa Tibi, ovvero la scimmia che, ogni volta, stabilisce il tempo che i concorrenti devono battere per poter essere catalogati come evoluti. Eva, nella prova cognitiva, ha fatto un figurone: ha risolto il rebus in soli 31 secondi, conquistando un posto sulla spiaggia dei metalli, dove i naufraghi avranno a disposizione molte più comodità rispetto ai primitivi. Niente da fare, invece, nella prova leader, un po' troppo impegnativa per una donna avanti con l'età che, naturalmente, non possiede l'agilità delle altre ragazze del gruppo. In fase di nomination, invece, il suo voto è andato a Giacomo Urtis. Il chirurgo delle sta, a quanto pare, nell'ultima settimana ha attirato a sé le antipatie di molti compagni, inclusa la sua.

