Emily Ratajkowski hackerata? / La notizia delle foto esplode su Facebook, lei gela tutti: "è del 2014" (oggi, 20 febbraio 2017)

EMILY RATAJKOWSKI: HACKER RUBA FOTO SENZA VELI DAL PROFILO ICLOUD, MA POTREBBE ESSERE UNA NOTIZIA VECCHIA (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Dopo Diletta Leotta, un'altra donna bellissima è finita nel mirino degli hacker: si tratta ancora di volta di Emily Ratajkowski (il cui profilo fu hackerato già nel 2014 insieme a quello di altre celebrity come Jennifer Lawrence), bellissima modella e attrice che ha fatto impazzire Instagram. A riportarlo è stata Helen Wood, giornalista del Daily Star, che ha denunciato tramite le pagine del suo giornale che le sono state inviate per mail circa 200 foto di Emily Ratajkowski nuda: ovviamente la giornalista si è rifiutata di comprare quegli scatti rubati (che l'hacker ovviamente non aveva intenzione di cedere gratis) e ha denunciato il tutto dalle pagine del suo giornale, facendosele prima inviare. Emily Ratajkowski ha pubblicato uno status sul suo account Twitter che però fa dubitare che la notizia sia nuova: "Capisci che è una settimana con poche notizie quando vengono presentati come nuovi fatti del 2014". Che non ci sia nessun account violato? Clicca qui per leggere il tweet.

EMILY RATAJKOWSKI: HACKER RUBA FOTO SENZA VELI DAL PROFILO ICLOUD, MA POTREBBE ESSERE UNA NOTIZIA VECCHIA (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) -Secondo quanto scritto da Emily Ratajkowski, le foto hackerate potrebbero essere le stesse di tre anni fa: nonostante tutto però, non cambia la gravità della cosa, dato che il rubare scatti intimi dai cellulari privati è una violazione della privacy in piena regola. "Sono le donne che scelgono quando e come condividere la loro sessualità e il proprio corpo" è il tweet che è fissato in alto nella bacheca di Emily Ratajkowski, quasi a monito di chi provi a sminuire ciò che è successo a lei e altre star. Emily Ratajkowski si è fatta fotografare più volte senza veli, ma è stata sempre lei a decidere quando e in che modalità farlo. La bellissima modella è stata vittima di un hackeraggio già nel 2014, insieme ad altre tantissime star in quello che poi è stato chiamato Celebgate. Gli scatti rubati erano più di 500. A differenza di Jennifer Lawrence, che ha dichiarato che chi avesse guardato quelle foto era da considerarsi un criminale sessuale, Emily si è scagliata solo contro chi le ha diffuse in rete.

