Eva Grimaldi / Lacrime all'Isola dei Famosi: l'attrice in crisi per la "prova della Piramide" (oggi 20 febbraio 2017)

EVA GRIMALDI, LACRIME ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2017: LA PROVA DELLA PIRAMIDE METTE L'ATTRICE IN CRISI (OGGI 20 FEBBRAIO 2017) - Lacrime all'Isola dei Famosi 2017 nella nuova diretta su Canale 5 e ancora una volta per lei: Eva Grimaldi. Il pubblico non è sorpreso di vedere la nota attrice in lacrime - vista l'enorme sensibilità finora mostrata - anche se vederglielo fare per una prova di abilità per una piramide ha stupito e non poco. I naufraghi avevano infatti il compito di dover ricosctruire con due solidi uguali una piramide, prova che a dirsi potrebbe sembrare molto facile ma che ha invece messo in difficoltà più di un naufrago. Se c'è chi, come Samantha De Grenet, ha impiegato soltanto 20 secondi e chi, invece, un minuto scarso, c'è chi come Eva Grimaldi ha impiegato ben 15 minuti per risolvere il rompicapo. Mostrando grandi difficoltà, l'attrice si è infatti lasciata andare allo sconforto, scoppiando in lacrime di fronte ai due blocchi ed esultando quando, infine, è riuscita a risolverlo. Eva Grimaldi può tuttavia consolarsi in quanto non è stata la "peggiore2 della prova: Sinone Susinna si è infatti classificato ultimo con ben 18 minuti per risolvere l'enigma; peggio ancora Massimo Ceccherini che ha deciso di non provarci neppure, risultando "non classificato".

