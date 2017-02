FABRIZIO CORONA/ News: chiamate a testimoniare anche Belen e Cecilia Rodriguez (oggi, 20 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: L’EX RE DEI PAPARAZZI CHIAMA IN UDIENZA ANCHE BELEN RODRIGUEZ E LA SORELLA (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - I riflettori mediatici, si sono riaccesi solo per poco sul caso di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi in carcere dallo scorso ottobre. Per lui infatti, le persone chiamate a testimoniare al suo processo sono oltre 190 anche perché, i legali dell'imprenditore catanese sono certi di potere dimostrare la provenienza lecita del tesoretto trovato nel controsoffitto dell'abitazione della sua collaboratrice, Francesca Persi. Tra i vari nomi chiamati a testimoniare saltano all'occhio anche quelli di Belen e Cecilia Rodriguez e, secondo quanto si legge su "GossipFanpage", le loro deposizioni dovranno concentrarsi sulla disponibilità di denaro di Corona tra il 2008 e il 2012. L'imprenditore è in carcere dallo scorso ottobre con l'accusa di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. Il processo di Fabrizio Corona quindi, ha già preso il via e, durante il corso delle prossime udienze verranno ascoltati man mano tutti i testimoni. Le altre udienze si terranno il 9, 16, 21, 23, 28 e 30 marzo e il 6 aprile. Come si legge su La Stampa inoltre, Belen e Cecilia Rodriguez dovrebbero testimoniare sulla provenienza lecita del suo tesoretto. “Noi dimostreremo la provenienza lecita di quei contanti e quando sono stati incassati”, affermano Ivano Chiesa, Luca Sirotti e Cristina Morrone, legali del quarantaduenne e della sua collaboratrice Francesca Persi. Nel frattempo, durante il corso delle passate giornate, Fabrizio Corona ha avuto anche modo di regalare al suo pubblico la parte romantica di sé facendo recapitare un mazzo di rose rosse alla fidanzata, la cantante Silvia Provvedi, diventata famosa insieme alla sorella gemella con il duo de Le Donatella durante X Factor e poi, le giovani artiste hanno vinto la decima edizione de L’Isola dei Famosi durante il corso della prima edizione in Casa Mediaset.

