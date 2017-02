FESTINI GAY CON PRETE / Napoli, Don Mario nega ogni cosa. Pronto a lasciare dopo lo scandalo? (Pomeriggio 5, oggi 20 febbraio 2017)

FESTINI GAY CON PRETE A NAPOLI, DON MARIO È PRONTO A LASCIARE DOPO LO SCANDALO? INTANTO NEGA OGNI COSA - Si torna a parlare dello scandalo dei festini gay a Napoli a cui avrebbe partecipato Don Mario D’Orlando. Il prete sarebbe pronto a lasciare la sua carica, come ha ammesso lui stesso dopo un colloquio avvenuto nelle ultime 48 ore con il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe. Ieri Don Mario ha comunque celebrato regolarmente la messa delle 11 e, come riporta Ilmattino.it, ha tracciato così la sua “linea difensiva”, negando ogni cosa: “Non so cosa stia accadendo, ma sono fiducioso che prima o poi si farà chiarezza su tutto. La mia sofferenza vera riguarda il disagio che sta attraversando questa comunità”. Le vicende dei festini gay che lo riguarderebbero sarebbero iniziati nella chiesa di Santa Maria degli Angeli finendo in un appartamento privato del centro: lì il sacerdote avrebbe avuto rapporti a pagamento con più ragazzi secondo le accuse mosse da un ragazzo di 28 anni. Il prete non ha commentato le accuse e nemmeno gli screenshot dei messaggi in chat che farebbero parte del dossier ora all’attenzione della curia. Il 28enne che ha avanzato le accuse aveva anche parlato delle cifre che riceveva dal sacerdote: “Venti, trenta euro ogni volta che ci vedevamo”. Clicca qui per leggere tutta la testimonianza.

© Riproduzione Riservata.