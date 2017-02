Fiorello & Fiorellino/ Conduce Sanremo 2018 con il fratello Beppe? Le ultime indiscrezioni (oggi, 20 febbraio 2017)

FIORELLO CONDUCE SANREMO 2018 CON IL FRATELLO? (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Sanremo 2017 è appena finito, ma già sono iniziati i rumors riguardo la possibile futura conduzione della kermesse musicale. Ovviamente non si sa ancora nulla e sembra un po' troppo presto per parlare del prossimo conduttore ma si sa, il web è sognatore e soprattutto pieno di rivelazioni. Nelle ultime ore si parla di Rosario Fiorello e Beppe come possibili futuri presentatori di Sanremo 2018: per adesso sono solo rumors e così flebili che persino i diretti interessati non hanno ancora voluto commentare questo gossip. In realtà, a giudicare dai commenti sui social network, sembra che siano in molti a sperare che Beppe e Rosario Fiorello conducano davvero Sanremo: i due uomini sono infatti molto simpatici, alla mano e dalla battuta pronta, ed è chiaro che un festival da ridere è sicuramente più interessante di uno che si prospetta una noia mortale.

FIORELLO CONDUCE SANREMO 2018 CON IL FRATELLO? LA DIFESA DI CARLO CONTI (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Il nome di Rosario Fiorello in relazione al festival di Sanremo è iniziato a circolare qualche tempo fa, quando l'attore e presentatore ha preso le difese di Carlo Conti quando è stato attaccato per il grande cachet previsto come ricompensa. "In America diventi un modello, invece da noi ti danno contro. Amici rosiconi, che fate i conti in tasca alle persone un saluto a voi. Gli haters non sanno niente di Carlo Conti. Quando era senza una lira nessuno diceva: “C’è uno in Toscana che sta lottando per emergere”. Nessuno lo diceva quando si sbracciava, nella legalità, onestamente, e pure pagando le tasse…", ha detto Rosario Fiorello in un video pubblicato su facebook mentre commentava le notizie dei giornali. Rosario Fiorello, negli ultimi mesi, ha iniziato a commentare le principali notizie che escono sulla stampa insieme a un gruppo di amici al bar. Commenterà anche quella che lo vuole al festival di Sanremo 2018?

© Riproduzione Riservata.