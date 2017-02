GIACOMO URTIS/ Sarà lui ad abbandonare il gioco o vincerà il televoto con Raz? (Isola dei Famosi 2017, quarta puntata oggi 20 febbraio)

GIACOMO URTIS, LA PROVA RICOMPENSA E L'ESSERE EGOISTI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - I naufraghi de L'Isola dei Famosi 2017 - tra cui spicca il nominato Giacomo Urtis - hanno potuto contare su un'ottima prova ricompensa in questi giorni, la cosiddetta prova delle scatole che metteva alla prova l'istinto egoistico di tutti. Gli uomini dell’Isola del Fuoco sono sottoposti alla stessa prova di quelli dell'Isola dei Metalli, se da una parte Raz Degan vorrebbe dividere l'intero bottino, Massimo Ceccherini e Giacomo Urtis sognano le famose schiacciatine alla marmellata. Alla fine i Non Evoluti decidono di intascare l'intero bottino, scoprendo poi che anche sull'Isola dei Metalli hanno fatto la stessa scelta. Giacomo Urtis, inoltre, è stato più volte preso in giro in questi giorni da Massimo Ceccherini che lo ha accusato di dormire sempre, anche durante il giorno quando bisognerebbe invece lavorare per sopravvivere. "Io non ce la faccio ad essere carichi come loro" ha svelato il chirurgo dei Vip in confessionale, questa sera Alessia Marcuzzi tornerà sulla faccenda o lascerà correre?

GIACOMO URTIS: SARÀ LUI A VINCERE IL TELEVOTO CONTRO RAZ DEGAN? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Protagonista della terza puntata di settimana scorsa dell'Isola dei Famosi 2017 il chirurgo plastico Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip, come è stato soprannominato spesso in passato, si sta rivelando un concorrente piuttosto abile. Infatti, nel corso della seconda puntata ha vestito i panni di leader. Sua la scelta di portare Simone Susinna sull'Isola del Fuoco, quella dei concorrenti tra virgolette evoluti, anche se per questa scelta Giacomo ha ricevuto forti critiche, non soltanto da parte del gruppo residente sull'Isola della Caverna, ma anche dallo studio dell'isola e dagli utenti dei social network. Quest'ultimi hanno sottolineato come la scelta di Urtis di portare sull'isola Simone anziché un altro naufrago sia stata fondamentalmente decisa unicamente da Raz Degan, e dunque il chirurgo plastico, per l'occasione, avrebbe palesato una manifesta subalternità nei confronti dell'ex modello israeliano, in passato compagno di Paola Barale. Sembrano essersi placate le voci che volevano Urtis non essere un chirurgo plastico come invece affermava. Sull'argomento si era espresso nei giorni scorsi Giacomo, manifestando tutta la propria contrarietà di fronte a quelle che lui stesso ha definito menzogne, annunciando che avrebbe preso provvedimenti. Sarà un caso, ma la sua vicinanza con Raz Degan nel corso della diretta della terza puntata dell'Isola dei Famosi 2017 potrebbe aver segnato la parola fine all'esperienza di Giacomo Urtis. Caso vuole che il gruppo abbia deciso in massa di nominarlo. Non gli viene perdonata la scelta ricaduta su Simone Susinna dal resto degli altri naufraghi, che votano contemporaneamente anche Raz Degan. Tra i due, al televoto, molto probabilmente vincerà l'ex compagno della Barale, che rimane uno dei personaggi della dodicesima edizione dell'isola, così come Massimo Ceccherini. Ma vedremo come andrà a finire: L'Isola dei Famosi riserva sempre sorprese...

