GIULIA CALCATERRA/ Nasce un feeling per la naufraga 'bionica'? (Isola dei Famosi 2017, quarta puntata oggi 20 febbraio)

GIULIA CALCATERRA, IL FEELING CON SIMONE SUSINNA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Prime effusioni all'Isola dei Famosi 2017 tra Giulia Calcaterra e Simone Susinna, entrambi sull'Isola dei Metalli? L'ex velina ed il modello sono diventati molto intimi in questi giorni, Giulia si avvicina a Simone in maniera sempre più frequente, abbracciandolo in caso di una pesca fortunata o accarezzandolo per medicargli le ferite che il modello si procura. Simone Susinna è certamente molto contento di queste attenzioni della ex velina, e sembra prestarsi alle carezze della bella Giulia, in qualunque momento della giornata. Giulia e Simone possono candidarsi quindi a diventare la seconda coppia dell'Isola dei Famosi, visto che Malena e Moreno per ora sono divisi a causa della prova evolutiva, ma si ritroveranno nella diretta de L'Isola di questa sera, lunedì 20 febbraio, e potranno finalmente riabbracciarsi. Le confidenze tra Giulia Calcaterra e Simone Susinna non mancano, i due naufraghi hanno davvero molto tempo a disposizione per conoscersi meglio: se sono rose, insomma, fioriranno...

GIULIA CALCATERRA: LE SUE PAROLE PER RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Giulia Calcaterra ha finalmente un soprannome: la donna bionica. Così la chiama, scherzosamente, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2017 Alessia Marcuzzi, stupita, un po’ come tutti del resto, dell’incredibile potenza e forza d’animo di questa donna tutta d’un pezzo. L’ex velina di Striscia la notizia, per la seconda volta consecutiva, è arrivata ad un soffio dalla vittoria della prova leader. L’altra volta aveva resistito reggendo sulla schiena dei sacchi che pesavano quanto lei, mentre lunedì scorso è riuscita nell’impresa di sopportare, anche piuttosto a lungo, di restare appesa a dei pioli su d’una ruota che s’inclinava di quindici gradi ogni tot di secondi. Una prova che richiedeva una forza fisica inimmaginabile. Le sue braccia hanno ceduto sul più bello, proprio quando anche Giacomo Urtis, suo sfidante, stava per precipitare in acqua. Niente da fare, quindi, neanche stavolta, per Giulia Calcaterra, che pur non avendo conquistato gli innumerevoli privilegi che spettano al leader l’ha presa con lo spirito di sempre: positivamente, intenzionata a fare ancor di più per vincere la prossima prova. E siamo certi che, prima o poi, ci riuscirà, perché è chiaro che lo desideri più di ogni altra cosa. Ma nel corso della puntata di lunedì non l’abbiamo vista solo irrigidire i muscoli e trattenere il fiato per paura di mollare accidentalmente i pioli. Giulia, in Palapa, s’è fatta apprezzare anche per il modo in cui ha affrontato il tema caldo della serata: l’atteggiamento sbagliato di Raz Degan. L’ex velina gli ha fatto un lungo discorso motivazionale, esortandolo ad aprirsi con gli altri concorrenti e a non porsi, sempre e comunque, come il despota che vuole dettar legge sulla spiaggia e che non sente ragioni se gli altri svolgono il proprio lavoro seguendo un metodo diverso dal suo. Giulia ha fatto inoltre notare al bell’attore israeliano che il resto del gruppo ha fatto di tutto per entrare nel suo mondo, sforzandosi di portare a termini anche compiti particolarmente ostici per chi non ha dimestichezza col fuoco, con la pesca e con le altre attività dell’Isola. E sembrava sinceramente dispiaciuta, quando sottolineava che Raz, invece, dal canto suo, non si è mai interessato alla parte umana del reality. A suo dire, Degan se ne sta sempre in disparte, completamente da solo, senza dire una parola e senza preoccuparsi minimamente di stringere amicizia con gli altri. A nulla, purtroppo, sono servite le parole della Calcaterra, che è stata liquidata dal suo compagno d’avventura in quattro e quattr’otto. Poco male: la showgirl, sicuramente, andrà avanti anche senza di lui e si farà una ragione di tanta ostilità. Dopo l’ha addirittura nominato, basando il suo voto sul fatto che, evidentemente, uno come Degan, per quanto bravo a livello di sopravvivenza, non sia affatto tagliato per una trasmissione del genere. Detto ciò, la Calcaterra è stata spedita insieme a tutte le altre donne del gruppo, Susinna e Base sull’isola dei metalli, dove potrà finalmente godersi una settimana un po’ più semplice all’insegna delle comodità.

