GIULIA DE LELLIS VS KARINA CASCELLA / Video, scontro a Domenica Live: "come Diletta Leotta anche tu hai i tuoi scandali"

GIULIA DE LELLIS VS KARINA CASCELLA, SCONTRO A DOMENICA LIVE: DONNE NELLO SCANDALO, LA FIDANZATA DI DAMANTE ATTACCA, “ANCHE TU NE HAI AVUTI”. VIDEO - Scontro a Domenica Live tra Giulia De Lellis e Karina Cascella. Nel salotto domenicale di Barbara D’Urso su Canale 5 si è parlato di donne nello scandalo e quindi anche di Diletta Leotta, al centro delle polemiche per le foto piccanti che sono finire in rete dopo che il suo cloud è stato hackerato e molto criticata per il suo ultimo intervento a Sanremo durante il quale parlava della piaga del cyberbullismo e della necessità di rispetto della privacy mentre apriva lo spacco del vestito a favore di telecamera. La Cascella ha sottolineato che la giornalista di Sky era stata invitata sul palco dell’Ariston per un motivo preciso e la fidanzata di Andrea Damante ha subito colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina: “Allora neanche tu dovresti stare qui. Di scandali ce ne sono stati un po’ per tutti. Perché lei non può parlare della sua esperienza?”. Karina si è difesa così: “Ti sembra che io sia stata invitata come super ospite a Sanremo? Se devi parlare fallo con cognizione di causa”. Clicca qui per vedere il video con lo scontro tra Giulia De Lellis e Karina Cascella a Domenica Live.

GIULIA DE LELLIS VS KARINA CASCELLA, SCONTRO A DOMENICA LIVE: LO SCANDALO DEL VIBRATORE - A Domenica Live Giulia De Lellis ha attaccato Karina Cascella alludendo ai suoi scandali e la bionda ex opinionista di Uomini e Donne ha fatto del suo meglio per non indagare più a fondo su cosa si riferisse, probabilmente per non riportare a galla questioni finite nell’oblio. Lo scandalo di Karina Cascella a cui si riferiva la fidanzata di Andrea Damante potrebbe essere il gossip riguardante una volta in cui la Cascella sarebbe finita in ospedale per colpa di un vibratore: al pronto soccorso i medici avrebbero dovuto toglierle l’oggetto rimasto incastrato nel suo corpo. Stando ai rumors dell’epoca proprio tale avvenimento avrebbe portato all’allontanamento di Karina dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi. La questione era già finita nel salotto di Barbara D’Urso durante uno scontro tra Karina Cascella e Raffaella Fico, quest’ultima aveva infatti risposto agli attacchi della bionda opinionista rispolverando il gossip: “. Lei è esperta e competente, capisce bene, conosce bene il mondo dello spettacolo ma c’è da dire una cosa, Barbara: io non sono mai andata al pronto soccorso per giochini erotici. Con questo, concludo".

© Riproduzione Riservata.