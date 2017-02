GIULIO BASE/ L'unico a non avere nomination, ma per Massimo Ceccherini è falso (Isola dei famosi 2017, 20 febbraio)

GIULIO BASE, L'UNICO A NON AVERE NOMINATION, MA PER MASSIMO CECCHERINI E' FALSO (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA 20 FEBBRAIO) - Tutti i Naufraghi dell'Isola dei Famosi 2017 stanno mostrando i primi lati del proprio carattere, corroborati da fame e tensioni interne. Fra questi si distacca Giulio Base, che finora ha dimostrato di avere un atteggiamento molto più positivo rispetto al resto del gruppo in merito alle tortuosità quotidiane da affrontare. I comagni hanno invece interpretato con stati d'animo diverso anche l'arrivo delle ricompense all'Isola dei Metalli. Chi ha fatto i conti per vedere di sottrarre il benefit agli altri, chi semplicemente si chiedeva che prodotti realizzare con gli ingredienti premio. E chi, come Giulio, che si è mostrato commosso per la novità e felice di avere finalmente qualcosa di sostanzioso da mettere in pancia. L'equilibrio interiore del concorrente fa pensare a molti fan del reality che potrebbe arrivare fra i finalisti, se non addirittura riuscire a tagliare il traguardo. Un pensiero che ha lo stesso Massimo Ceccherini, che dovendo pensare ad una vittoria alla nomination, non ha dubbi su quella di Giacomo Urtis o di Giulio, anche se ritiene quest'ultimo più falso. Dopo aver litigato con tutti, sarà l'attore il prossimo bersaglio del Cecca?

GIULIO BASE, IL NAUFRAGO DEL REALITY DI CANALE 5 SENZA ANCORA UNA NOMINATION (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA 20 FEBBRAIO) Su Canale 5 torna l’Isola dei famosi, dove vedremo tra i protagonisti Giulio Base, partito per il reality con un obiettivo in testa: farsi conoscere maggiormente dal grande pubblico. Malgrado abbia girato e recitato in tantissimi film e serie tv, il regista e attore italiano, infatti, non gode della fama che meriterebbe. Ha quindi accettato questa sfida con il chiaro intento di riscattarsi, per prendersi la rivincita che aspetta da tempo. E bisogna dargli atto che, almeno per il momento, ha centrato l'obiettivo. Giulio è un personaggio energico ed esplosivo che è riuscito a farsi amare incondizionatamente dal resto del gruppo. Tanto dagli uomini quanto dalle donne. Eccezion fatta solo ed esclusivamente per Raz Degan, che sembra non voler socializzare con nessuno dei suoi compagni d'avventura. Base piace tanto anche al pubblico, che attraverso il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha finalmente imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le mille qualità artistiche e umane. Non è uno di quei concorrenti che cercano la lite o la polemica a tutti i costi: è autonomo, ma sa anche lavorare in gruppo, e lo dimostra il contributo determinante che ha dato, la scorsa settimana, durante la difficilissima prova ricompensa.

Un uomo semplice, ma dal cuore grande, dunque, che nessuno, finora, ha avuto il coraggio di nominare. Lui, al momento delle votazioni, ha scritto il nome di Giacomo Urtis. Non è stato il solo a optare per il chirurgo, ragion per cui, molto probabilmente, questa nomination è frutto di accordi sotterranei finalizzati a far fuori i naufraghi che non si sono adattati più di tanto alla vita in gruppo. Giulio, che è già sensibilmente dimagrito e sta meglio di quando è partito per il reality, ha poi avuto l'opportunità di salutare in diretta sua moglie e i suoi figli, che così hanno avuto in regalo una grande gioia.

Giulio Base, come concorrente, non ha particolari difetti. È, semmai, il naufrago con la "N" maiuscola, sempre disponibile e pronto ad adattarsi a qualunque evenienza o situazione. L'isola, tra le altre cose, sembra piacergli molto. È chiaro che sta apprezzando ogni singolo istante ed esperienza di questa meravigliosa avventura sotto al sole dell'Honduras. E allora non resta che augurarsi che il regista e attore continui così e faccia vedere di che pasta è fatto.

