I FANTASMI DI PORTOPALO / Anticipazioni prima puntata 20 febbraio 2017: Beppe Fiorello nei panni del pescatore Saro

I fantasmi di Portopalo, anticipazioni prima puntata 20 febbraio 2017: la strage di Natale - Una delle maggiori tragedie avvenute in mare dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale: è questo ciò che racconterà I fantasmi di Portopalo, la miniserie che prenderà il via stasera, lunedì 20 febbraio 2017, sul piccolo schermo di Rai 1. Beppe Fiorello è il principale protagonista: la serie è una produzione PICOMEDIA, in collaborazione con Rai Fiction e IBLAFILM, prodotta da Roberto Sessa e diretta da Alessandro Angelini. I fantasmi di Portopalo racconta del naufragio di una nave di migranti avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 dicembre del 1996, ricordato appunto come la tragedia di Portopalo, un piccolo paesino siciliano di 400 abitanti molto vicino al luogo in cui la nave è affondata: proprio per il momento particolare dell'anno, la tragedia - in cui hanno perso la vita quasi 300 persone - viene chiamata anche strage di Natale. Beppe Fiorello, oltre ad interpretare uno dei principali protagonisti - il pescatore Saro Ferro - si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura. Questa miniserie è un lavoro liberamente ispirato all'opera omonima del giornalista Giovanni Maria Bellu, che proprio in quegli anni si occupò di quanto successo al largo delle acque del Mediterraneo, battendosi affinchè la terribile verità venisse a galla. Al fianco di Giuseppe Fiorelle, nel cast il pubblico di Rai 1 troverà anche Giuseppe Battiston, nei panni del giornalista Giacomo Sanna, Roberta Caronia e Adriano Chiaramida.

I fantasmi di Portopalo, anticipazioni prima puntata 20 febbraio 2017: Episodio 1 - Saro Ferro (Beppe Fiorello) è al largo, a pesca. È un pescatore, come tanti a Portopalo, ed è anche il principale protagonista della miniserie Mentre si trova sul suo peschereccio, Saro salva la vita ad un giovane ragazzo di colore che si dibatte tra le onde del mare: sfinito, il ragazzo non sembra ricordare nulla di quanto successo, a partire dal nome o dal luogo da cui proviene. Saro lo accompagna in ospedale, ma si tratta, purtroppo, solo dell'inizio per i pescatori di Portopalo. Antonio, un collega di Saro, pescherà infatti un cadavere e anche lo stesso Ferro riceverà lo stesso orrendo regalo dalle acque del mare. Il sospetto che al largo del paesino sia successo qualcosa di terribile, ormai, è più che una certezza, ma con il rischio che venga impedita la pesca, tutti sono d'accordo a tacere, ributtando i cadaveri dei migranti in mare. Anche Saro accetta, ma a malincuore: è un rospo davvero difficile e amaro da digerire per il pescatore, che lo fa solo ed esclusivamente per la sua famiglia, la moglie Lucia e i figli Gaetano, Meri ed Emanuele. Passano cinque anni e ancora, a Portopalo, regna il silenzio: Saro non ha mai perso di vista il giovane che ha salvato tempo prima, che ora sta bene e lavora al molo del piccolo paese della Sicilia. Un viaggio a Roma insieme alla figlia, però, gli darà occasione di entrare in contatto con un giornalista, a cui racconterà tutto dal principio: da qui, inizierà la lotta per la verità, e non sarà affatto un viaggio semplice per Saro e la sua famiglia...

