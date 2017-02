IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: in arrivo una svolta per la Francoise di Alessandra Martines? (oggi, 20 febbraio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI E NEWS, ALESSANDRA MARTINES E LA SUA FRANCOISE (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - La sesta puntata de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo è alle porte: il giorno di programmazione, ormai, sembra essere stabile al mercoledì, e dunque mancano poco meno di 48 ore prima che tutto l’universo femminile della fiction Ares torni a fare compagnia al pubblico di Canale 5. Al centro del nuovo appuntamento ci saranno Francoise e Germana, interpretate rispettivamente da Alessandra Martines e Anna Galiena: già rimaste scottate, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale, dallo stesso uomo; le anticipazioni svelano che per le due potrebbe arrivare una vera e propria svolta in grado di cambiare la loro vita e portare un po’ di felicità. Il pubblico de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo ha ipotizzato che tra Germana e Francoise possa nascere l’amore, e anche un’intervista che la stessa Martines aveva rilasciata in esclusiva a TvBlog nel giorno della presentazione stampa della fiction sembrerebbe prendere questa direzione. “…delusa dal suo rapporto sentimentale, un po’ sbandata, insomma, con diverse esperienze amorose che non sono adatte a lei, a quello che lei cerca in realtà…” erano state le parole utilizzate dalla Martines per descrivere Francoise “e poi questo personaggio, appunto, svelerà un suo segreto e troverà finalmente la sua strada, anche sentimentale…” aveva aggiunto l’attrice. Pronti a vederle entrambe protagoniste della sesta puntata de Il bello delle donne 4?

