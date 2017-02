IL PRESCELTO/ Su Iris il film con Nicolas Cage, Ellen Burstyn e Leelee Sobieski, alla regia Neil LaBute (oggi, 20 febbraio 2017)

IL PRESCELTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il prescelto, il film in onda su Iris oggi, lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere thriller soprannaturale che è stata realizzata nel 2006 ed è stata scritta e diretta da Neil LaBute (Fat pig, This is how it goes, In a forest dark and deep) ed interpretata da Nicolas Cage (Ghost Rider, Con Air, Via da Las Vegas), Ellen Burstyn (L'esorcista, Alice non abita più qui, Requiem for a dream) e Leelee Sobieski (Eyes wide shut, Prigione di vetro, Radio killer). Il prescelto è un remake del film The wicker man, realizzato nel 1973 da Robin Hardy, in realtà, il film è un adattamento molto libero e si allontana parecchio dal film originale. In quest'ultimo il poliziotto era un fervente cattolico che si scontrava con un culto pagano celtico. Questa tematica dello scontro fra convinzioni religiose, fra i temi portanti del film originale, è del tutto trascurata dal remake. The wicker man è stato messo al 96º posto della lista dei migliori cento film britannici del XX secolo, e Christopher Lee, icona dell'horror britannico, lo considerava il suo film migliore. Il regista realizzò anche uno script per un possibile sequel, intitolato The Loathsome Lambton Worm, che però non fu mai girato. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL PRESCELTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Edward Malus (Nicolas Cage) è un poliziotto che riceve una richiesta, tramite una lettera, da una sua vecchia fiamma, Willow (Leelee Sobieski). La donna chiede a Edward di aiutarla a ritrovare la figlia scomparsa, ma quando il poliziotto giunge sull'isola di Summersisle, dove vive la donna, la trova governata da una setta religiosa pagana di matrice matriarcale governata da Sorella Summersisle (Ellen Burstyn). Le abitanti dell'isola rifiutano di collaborare con Edward, sia perchè sono gelose dei segreti della loro setta, sia perchè è un maschio, considerato inferiore dalla loro religione. Molto faticosamente il poliziotto riesce a mettere insieme diversi indizi che gli fanno pensare che Rowan, la figlia di Willow che scoprirà anche sua, è tenuta prigioniera e verrà sacrificata agli dei pagani della setta in una cerimonia che si svolgerà pochi giorni dopo. Solo dopo aver ritrovato Rowan, Edward scoprirà che tutto era una macchinazione per attirarlo sull'isola, perchè proprio lui è il prescelto per essere sacrificato al dio. Ora Edward è bloccato sull'isola, e tutti i membri della setta sono sulle sue tracce per sacrificarlo durante l'imminente cerimonia.

© Riproduzione Riservata.