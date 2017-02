IL SEGRETO / Anticipazioni italiane e spagnole: Mauricio rischia di morire avvelenato

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MAURICIO E' FUORI PERICOLO? - Sono tantissime le novità relative alle puntate spagnole de Il Segreto di questa settimana. Una di esse riguarda la sorte di Mauricio, avvelenato da Caridad che non poteva accettare la presenza del capomastro nella vita di Fè. A farne le spese è stata però proprio la gemella di Fè ( a sua volta interpretata dall'attrice Marta Tomosa Worner) che l'ha fermata mentre stava cercando di colpire Mauricio, uccidendolo con delle forbici. Caridad è morta, mentre Fè è stata aiutata da Donna Francisca a nascondere il suo corpo. La Montenegro avrà d'ora in avanti un ruolo attivo in questa vicenda, ottenendo la completa devozione di Fè (nella speranza che non ne resti molto presto delusa). Mauricio, invece, verrà ricoverato in ospedale con la massima urgenza e lotterà a lungo tra la vita e la morte a causa del veleno che Caridad gli ha fatto assumere. Le sue condizioni desteranno la preoccupazione della cameriera oltre che delle stessa Montenegro, ma fortunatamente tutto si risolverà per il meglio: alla fine il fedele capomastro farà il suo ritorno alla Casona, trovandosi ad aspettarlo la sua domestica preferita. Ma anche questa volta non tutto potrebbe andare per il meglio: Francisca sarà pronta ad approfittare della situazione?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 FEBBRAIO 2017: ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Ancora problemi per i fratelli Santacruz, che nella puntata serale de Il Segreto in onda ieri, domenica 19 febbraio, si sono ritrovati a gestire una situazione molto complicata. Da un lato i protagonisti della soap hanno dovuto fronteggiare le minacce di donna Francisca, decisa a rovinare i preparativi delle loro nozze con una visita inaspettata e un misterioso regalo, dall'altro si sono ritrovati fare i conti con il desiderio di vendetta di Hernando, che continua a considerare Severo come un suo nemico e per questo ha deciso di deviare il passaggio dell'acqua lasciando a secco i terreni della Quinta Miel. Questo gesto così sconsiderato ha preoccupato non poco il futuro sposo, che ha messo da parte tutti i preparativi per occuparsi di questo problema che da qui a breve potrebbe rovinare tutte le sue terre e, di conseguenza, il prezioso raccolto. Alla locanda, invece, Matias ha scoperto ciò che Raimundo continua a nascondere, cioè la sua appartenenza al gruppo di anarchici ricercati dalla guardia civile, ma il ragazzo, in un primo momento spaventato, ha scelto di ascoltare le parole di suo nonno, trovando in lui, ancora una volta, un mentore da seguire con ammirazione. Nulla di fatto per Camila e Hernando, che continuano a vivere la loro vita coniugale da perfetti estranei. Camila, che nel corso dell'ultima puntata de il segreto si è sentita messa da parte da suo marito, ha cercato di trovare conforto negli esperimenti del chimico Elias, ma anche nelle parole di Don Anselmo, che raccontandole la verità sulla tragica fine dei Mella, ha in qualche modo avvicinato la donna al dolore che in questo periodo tormenta suo marito. Camila, sensibile al dolore altrui, è l'unica ad aver compreso il disagio di Beatriz, ma nel tentativo di fare qualcosa per la giovane Mella, si è dovuta arrendere di fronte ai divieti di suo marito, convinto che solo il tempo potrà curare le ferite della sua giovane protetta. Il Segreto tornerà anche oggi pomeriggio su Canale 5, quando a partire dalle 16.10 prenderà il via una nuova puntata assolutamente da non perdere. Le anticipazioni rivelano che Severo, dopo aver a lungo sospettato del coinvolgimento di Francisca per la siccità delle sue terre, capirà che il responsabile della sua sventura è in realtà Hernando, mentre alla villa sarà Mauricio a informare Francisca che alla Quinta Miel qualcosa disturba il benessere della famiglia Santacruz. Riuscirà Severo a far valere i propri di ritti sulle acque che bagnano la sua terra o dovrà arrendersi all'evidenza dei fatti?

© Riproduzione Riservata.