IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole: Donna Fuensanta muore, chi si prenderà cura dei suoi averi?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA MORTE DI DONNA FUENSANTA - I telespettatori più fedeli de Il Segreto sicuramente ricordano il personaggio di Donna Fuensanta, la madre di Nicolas che in varie circostanze ha messo i bastoni tra le ruote alla relazione del figlio con Mariana. Stanco di queste continue vessazioni nei confronti della sua famiglia, il fotografo aveva cacciato la madre dalla fattoria, chiedendole di non farsi più vedere in futuro. La questione tornerà però di grande attualità nelle puntate spagnole della telenovela nelle quali Mariana e Nicolas saranno raggiunti da una terribile notizia: Donna Fuensanta è morta! A questo punto il padre di Juliana sarà costretto a raggiungere immediatamente la sua città d'origine, in quanto ci sarà bisogno di qualcuno in grado di gestire gli affari di famiglia e le tante proprietà. Sarà allora che Mariana accetterà di seguirlo in questa nuova avventura in compagnia di Juliana. Sarà questa la loro definitiva uscita di scena? O la coppia si rivedrà con novità per nulla positive?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FRANCISCA OTTIENE IL PERDONO DI EMILIA? - Notizie incredibili giungono dalle puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali assisteremo presto alla morte di Damian, che prima dell'ultimo respiro confesserà i suoi crimini al padre. Ma non sarà questo l'unico momento di riappacificazione, in quanto anche alla villa ci sarà spazio per un tentativo di dimenticare i tanti problemi del passato. Già sapete che Donna Francisca e Raimundo si sono riappacificati per l'ennesima volta e che il padre di Tristan ha deciso di tornare a vivere in compagnia della sua storica fidanzata. Per ottenere la completa felicità ci sarà bisogno, però, di ottenere l'approvazione anche di Emilia, che non ha mai accolto favorevolmente questa relazione. La Montenegro deciderà quindi di invitare a cena la madre di Maria e Alfonso, per cercare di diminuire la tensione. La coppia, anche se mal volentieri, accetterà anche se vorrà mettere le cose in chiaro durante l'incontro: potranno anche rassegnarsi a questa storia d'amore, ma non potranno mai essere amici!

