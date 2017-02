INVASION/ Su iris il film con Nicole Kidman e Daniel Craig, alla regia Oliver Hirschbiegel e James McTeigue (oggi, 20 febbraio 2017)

INVASION, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Invasion, il film in onda su Iris oggi, lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola dal genere thriller che è stata prodotta nel 2007 e diretta da Oliver Hirschbiegel (La caduta - gli ultimi giorni di Hitler, Diana - La storia segreta di Lady D, L'ombra della vendetta) e James McTeigue (V per vendetta, Ninja assassin, The raven) ed interpretato da Nicole Kidman (Eyes wide shut, The others, Moulin Rouge), Daniel Craig (Casino Royale, Millennium - Uomini che odiano le donne, Cowboys & aliens) e Veronica Cartwright (Alien, Gli uccelli, Terrore dallo spazio profondo). Invasion è il remake, molto poco fedele all'originale, del film del 1956 L'invasione degli ultracorpi, film di fantascienza girato in economia ma che con gli anni si è guadagnato la fama di pellicola di culto, tanto che nel 1994 è entrato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. L'invasione degli ultracorpi a sua volta è tratto dal romanzo omonimo di Jack Finney. Il film ottenne pochi riconoscimenti al momento dell'uscita, ma oggi è considerato uno dei più noti film di fantascienza degli anni '50. Da esso trasse anche ispirazione Steno per la sua parodia Totò nella Luna, con Totò e Ugo Tognazzi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INVASION, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Uno Space Shuttle si schianta sulla Terra dallo spazio, scatenando un misterioso virus alieno. Chi viene infettato rimane esteriormente uguale, ma viene privato dei sentimenti e delle emozioni. Carol Bennell (Nicole Kidman) è la psichiatra che ha scoperto il virus, anche se riconoscere i soggetti infetti è molto difficile perchè appaiono sani e normali, seppur privi di emozioni. Fra le vittime del virus c'è Tucker (Jeremy Northam), suo marito e responsabile del figlio Oliver. Carlo deve quindi salvare il figlio, e quando lo trova scopre che quest'ultimo è immune dal virus, grazie agli anticorpi sviluppati in seguito ad una complicazione della varicella (encefalomielite acuta disseminata). Carol e Oliver sono in fuga da Tucker, che insieme agli altri infetti vuole uccidere il figlio, quando Ben (Daniel Craig), un collaboratore della psichiatra, arriva a salvarli. Anche Ben però ha contratto il virus, e l'unica speranza ora è il dottor Galeano (Jeffrey Wright), impegnato nella ricerca di un vaccino contro il virus alieno.

