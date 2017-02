ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed.12 quarta puntata: diretta, eliminati e nomination. Urtis e Degan, chi uscirà? (oggi, 20 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 QUARTA PUNTATA: DIRETTA, ELIMINATI E NOMINATION, QUALI SONO I CONCORRENTI A RISCHIO? (OGGI, 20 FEBBRAIO) - La vita in Honduras non si ferma: i concorrenti de L'Isola dei Famosi 2017 si stanno preparando per il quinto appuntamento in diretta, che prenderà il via proprio stasera - lunedì 20 febbraio - sotto la guida di Alessia Marcuzzi. Sono ormai 20 i giorni trascorsi a Cayos Cochinos, e tutti i naufraghi, in un modo o nell'altro, sembrano essersi accorti di che cosa significa lottare contro le privazioni e le assenze di comfort del reality dell'ammiraglia Mediaset. Chi non sembra aver alcuna intenzione di mollare è proprio l'israeliano Raz Degan, che fin dal principio si è messo all'opera per assicurare a tutto il gruppo le migliori chance. A pochi, però, sono sfuggiti la sua tendenza ad isolarsi e gli atteggiamenti quasi da despota, ed è proprio per questo che - alla vigilia del quarto appuntamento con L'Isola dei Famosi 2017, è lui che si è ritrovato ad essere in nomination, insieme anche al dottore Giacomo Urtis. Il pubblico di Canale 5 non avrà certo dimenticato il confronto che Raz Degan ha avuto con Alessia Marcuzzi, e lo screzio con la nuova opinionista Vladimir Luxuria, per un errore grammaticale. Il verdetto del televoto restituirà una delle prime verità di questa Isola dei Famosi 2017: l'atteggiamento di Raz è così inviso ai suoi compagni e anche al pubblico, oppure i telespettatori lo apprezzano e lo salveranno al televoto?

SCONTRI TRA RAZ DEGAN E CECCHERINI - La settimana scorsa, a L'Isola dei Famosi 2017, è stato Massimo Ceccherini a salvarsi al televoto contro Nathalie Caldonazzo: la naufraga, dopo l'eliminazione, ha ammesso di essere esausta e non si è mostrata troppo scontenta della decisione del pubblico. Insieme a lei, anche Dayane Mello (prima eliminata) e Andrea Marcaccini (espulso) hanno già lasciato le spiagge di Cayos Cochinos. Il toscano è rimasto, ma non ha certo avuto vita facile nelle prime ore dopo la diretta: Massimo Ceccherini ha infatti trascorso gli ultimi sette giorni nell'Isola del Fuoco, quella dei Non Evoluti, insieme a Giacomo Urtis, Raz Degan e Moreno, che non hanno passato la prova evolutiva insieme a Simone Susinna (promosso a Evoluto perchè era vinto la prova leader) e Giulio Base (che è stato spostato per volere del leader). Il concorrente de L'Isola dei Famosi 2017 che gli ha dato più del filo da torcere è stato proprio Raz Degan: l'israeliano lo ha trattato con freddezza e con durezza, condannando il suo atteggiamento privo di volontà e di poco contributo al gruppo, già esiguo. I primi giorni dopo la terza puntata in diretta sono stati davvero pesanti, carichi di scontro e di tensione, ma tra i due ora le differenze sembrano essersi appianate eccome, specie dopo la prova ricompensa, che ha visto entrambi i gruppi comportarsi da egoisti, ma rimanere soddisfatti... Alessia Marcuzzi riprenderà questi scontri stasera, lunedì 20 febbraio, durante il quarto appuntamento con L'Isola dei Famosi 2017?

DIFFICOLTÀ PER SAMANTHA - Non è stata una settimana semplice per Samantha De Grenet a L'Isola dei Famosi 2017: sette giorni fa, la De Grenet ha potuto esultare insieme a diversi altri concorrenti, dal momento che è riuscita a passare la prova evolutiva e a guadagnarsi un posto sull'Isola dei Metalli. La felicità, però, è passata fin dalla prima notte, dal momento che la concorrente risente tantissimo delle punture dei mosquitos, che sembrano non volerla lasciare in pace un secondo. La sua pelle è ricoperta di punture, e il sonno diventa difficile: una mattina Samantha De Grenet si è svegliata con la respirazione affannosa e gli occhi gonfi. È stato fatto intervenire il medico che le ha prescritto del cortisone e le ha anche consigliato di stare il più lontana possibile dal sole: un consiglio non facile da seguire per la naufraga dell'Isola, dal momento che i mosquitos sono molti di più all'ombra, dover - per altro - i concorrenti hanno costruito il loro tetto. Sette giorni d'inferno, dunque, per Samantha: arriverà a cedere o la quarta diretta con il reality le daranno una nuova carica? Non resta che attendere la serata per scoprirlo...

