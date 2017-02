Il Segreto / Video replica puntata 19 febbraio: Hernando rivela i suoi piani di vendetta alla moglie

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA PUNTATA 19 FEBBRAIO: Nell'ultima puntata de Il Segreto, Mariana e Gracia continuano ad alimentare il loro progetto per aprire una boutique all'interno della piazza del paese di Puente Viejo. Le due donne sono convinte che il loro sogno possa funzionare e perseverano, nonostante le difficoltà evidenziate nei giorni scorsi, nel loro intento. Ad affiancarle c'è anche Dolores, la madre di Hipolito, la quale però non viene vista di buon occhio dalle due ragazze, che vorrebbero escluderla dal progetto una volta che questo andrà in porto. I Santacruz, sia Severo che Sol, hanno ricevuto una lettera minacciosa da parte di Francisca Montenegro, che si conferma dunque come un personaggio chiave in tutte le vicende della soap opera spagnola. La donna mira a spaventare le due neo coppie e con la lettera di ieri sembra che la Montenegro abbia raggiunto il suo scopo. Sarà davvero così? C'è sempre più preoccupazione nell'animo di Candela, che conosce da più tempo Francisca, essendo stata la sposa, anche se solo per pochi minuti, del suo figlio prediletto, Tristan Castro. Che cosa ha in mente Francisca? Intanto Matias scopre che il 'nonno', Raimundo Ulloa, si sia cacciato nei guai a causa della sua vicinanza con il movimento degli anarchici. Non è la prima volta che il vecchio Ulloa, padre di Emilia, abbraccia le tesi degli anarchici, schierandosi apertamente contro il governo centrale spagnolo. In più di un'occasione Raimundo ha provato sulla sua stessa pelle cosa significhi essere vicino agli anarchici, come ad esempio quando perse il proprio figlio, ucciso dalla Guardia Civile.

Domenica 19 febbraio è andata in onda una nuova puntata de Il Segreto, la soap opera spagnola trasmessa su Canale 5. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto l'arrivo in paese di un nuovo personaggio, che nelle prossime settimane andrà a dare un nuovo sviluppo alle trame della telenovela iberica ambientata nel paese di Puente Viejo. Stiamo parlando di Hernando, che si presenterà in paese dopo il terribile incendio scoppiato al Jaral, la tenuta acquistata in precedenza dalla famiglia dei Mella, di cui si è salvata soltanto la ragazzina Beatrz. Hernando strapperà alla famiglia Castaneda la bambina, avendo avuto in passato uno stretto legame con i Mella. A nulla serviranno le proteste di Emilia e Alfonso, che se la prenderanno con i modi piuttosto burberi del nuovo arrivato, che sembra nascondere, come tutti i più importanti personaggi transitati a Puente Viejo, un terribile segreto, che ha a che fare proprio con Beatrice ed il suo misterioso passato. Di cosa si tratta? Staremo a vedere. Intanto è terminato l'incubo per Sol e Candela, rapite da Eliseo ma fortunatamente salvate da Severo e Lucas. Ad avere la peggio è stato proprio il primo marito di Sol, freddato da un colpo di pistola sparato dalla stessa sorella del Santacruz. Una libertà che si trasforma ben presto in gioia pura, dal momento che le due coppie decidono di sposarsi in fretta e furia, per non perdere neanche un attimo della loro esistenza insieme. Ha cercato di opporsi con tutti i suoi mezzi a disposizione Francisca Montenegro, non riuscendoci però. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DE IL SEGRETO DI DOMENICA 19 FEBBRAIO.

