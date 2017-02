Il Segreto anticipazioni 21 Febbraio: Beatriz dopo l’incendio, qual è il trauma che la tormenta?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 21 FEBBRAIO: BEATRIZ NASCONDE UN NUOVO TRAUMA, VERRÀ A GALLA? - Continuano incessantemente le anticipazioni in riferimento alle trame della telenovela de Il Segreto: cosa accade agli amici di Puente Viejo? Dopo il nuovo episodio di oggi pomeriggio che ha aperto la settimana, vediamo cosa vedrete nel corso del nuovo appuntamento di domani, a partire dalle 16.20 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Come sempre, il piccolo paesino sarà investito da accadimenti singoli e particolari emozioni. Camila si troverà faccia a faccia con una nuova verità intuendo che Beatriz ha subìto un altro profondissimo trauma oltre all'incendio di El Jaral. Severo invece, comprende chiaramente che è stato Hernando a chiudere il canale di irrigazione per danneggiarlo in maniera definitiva. Nel frattempo Raimundo confiderà a Matias di stare appoggiando e supportando gli anarchici e così, parlandogliene spera di portare il ragazzo dalla sua parte: cosa succederà ancora in quel di Puente Viejo? Hernando Dos Casas rivelerà alla moglie Camila del tragico incendio che ha colpito El Jaral raccontando alla donna di Beatriz e di come sia miracolosamente scampata alla morte annunciata che ha spazzato via tutta la sua famiglia. Questo terribile accadimento fa convincere Camila che la causa degli incubi notturni di Beatriz siano per questo motivo. Di seguito però, dopo aver approfondito la conoscenza con Beatriz, intuirà che il trauma della ragazzina è da attribuire anche ad altro: cosa nasconde?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 21 FEBBRAIO: NUOVO LITIGIO PER HERNANDO E CAMILA - Hernando e Camila riusciranno a risolvere anche solo parzialmente la loro tensione? Dovremo attendere la puntata de Il Segreto di domani per scoprire se le cose miglioreranno tra i coniugi Dos Casas, i cui litigi non mancheranno. Dopo avere chiarito con la moglie di non essere innamorato di lei e di volere solo che la cubana si prenda cura di Beatriz, Hernando rimprovererà la nuova arrivata per il suo comportamento rischioso: non avrebbe mai dovuto portare la giovane Mella a Puente Viejo, rendendola vittima dei pettegolezzi di tutti, compresi coloro che nulla hanno fatto per salvare la sua famiglia durante l'incendio. Ma queste parole non convinceranno Camila che, ancora una volta, dimostrerà di non essere succube degli ordini del marito e di andare avanti per la sua strada, nonostante tutto. Per quanto riguarda, invece, le altre famiglie protagoniste della telenovela, non mancheranno le novità per i Castaneda: mentre Ramiro e Rafaela saranno sempre più vicini, tanto da dedicarsi ad una passeggiata romantica, Raimundo rischierà di essere scoperto da Emilia nei suoi loschi traffici. Sarà Matias a proteggere il nonno, e se questo si dimostrasse un grave errore?

