Isola dei famosi 2017 / Diretta streaming: chi sarà eliminato tra Raz Degan e Giacomo Urtis? (oggi, 20 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA STREAMING: COME VEDERE LA PUNTATA (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Torna questa sera su Canale 5 l'Isola dei famosi 2017: il programma condotto da Alessia Marcuzzi aiutata dall'inviato Stefano Bettarini andrà in onda come al solito alle 21.10. Per chi volesse seguirla dal computer, basta andare sul sito di Mediaset e guardare la diretta streaming: da tablet e pc invece, basta scaricare l'applicazione di Mediaset, cliccarci sopra e vedere la puntata. Per chi non potesse seguirla in diretta, niente paura: il quarto episodio de l'Isola dei famosi 2017 sarà disponibile sul sito di Mediaset per chiunque non abbia avuto l'opportunità di vederla. Le cose saranno diverse la prossima settimana, dato che per far spazio ai due episodi de Il Commissario Montalbano, l'Isola dei famosi sarà trasmessa eccezionalmente il martedì sera. Questo riguarderà solo le puntate del 27 e 6 febbraio, che andranno quindi in onda il 28 e il 7 febbraio. Dopo, tornerà a essere trasmessa di lunedì sera.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA STREAMING: FUORI RAZ DEGAN O GIACOMO URTIS? (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - La puntata che vedremo andare in onda questa sera a l'Isola dei famosi 2017 vedrà eliminato uno tra Raz Degan e Giacomo Urtis: i due concorrenti non hanno praticamente nulla in comune e infatti spesso si trovano a discutere tra di loro. Sono molti gli asti che covano alle Honduras e spesso vediamo come i concorrenti discutano in maniera anche un po' pesante tra loro. Addirittura Massimo Ceccherini, dopo aver quasi dato fuoco alla capanna per aver provato ad accenderlo vicino a dell'erba secca, ha dato la colpa a Malena e Nancy Coppola, dicendo che sono delle streghe! C'è tensione anche tra Massimo Ceccherini e Raz Degan e tra il primo e Moreno: il rapper è stato accusato dal comico toscano di non voler prendere una posizione e di cercare di andare d'accordo con tutti. Questa è in realtà una mossa che non sembra troppo stupida dato che Moreno non è stato ancora nominato...

© Riproduzione Riservata.