JOHNNY DORELLI OGGI/ Compie 80 anni: auguri ad uno dei personaggi chiave dello spettacolo italiano (20 febbraio 2017)

JOHNNY DORELLI OGGI, COMPIE 80 ANNI: LA SUA CARRIERA E GLI AMORI (20 FEBBRAIO 2017) - Si celebra oggi l'80esimo compleanno di Johnny Dorelli, uno dei nomi più celebri dello spettacolo nostrano. Giorgio Domenico Guidi, questo il suo vero nome, è difficile definirlo semplicemente un cantante o un attore poiché Johnny Dorelli vanta una lunga carriera in vari ambiti dello spettacolo e dell'intrattenimento, dalla musica alla radio, passando per il teatro, la televisione, fino al cinema. Nel giorno del suo compleanno, del poliedrico artista si ricorda e si celebra soprattutto la sua innata ironia che ha sempre affiancato un'inimitabile eleganza nei modi. Protagonista indiscusso anche della cronaca rosa, Dorelli ha collezionato grandi ed importanti amori celebri con donne di elevata bellezza tra cui Lauretta Masiero, Catherine Spaak e Gloria Guida. La sua vita è sempre stata all'insegna dell'arte sin da giovane, basti pensare che appena ventenne, dopo aver vissuto in America e frequentato la facoltosa High School of Performing Arts, tornato in Italia entrò subito nella scuderia di Teddy Reno, incidendo cover in lingua inglese. Il successo giunse quando in coppia con Domenico Modugno, sul palco del Festival di Sanremo si esibì con il brano "Nel blu dipinto di blu". Una vittoria bissata l'anno seguente dalla medesima coppia fortunata con "Piove". Sanremo è nella carriera di Johnny Dorelli una delle tappe salienti, culminata con "L'Immensità", portata nel 1967 in coppia con Don Backy. Sempre a Sanremo nel 1990 tornò come conduttore al fianco di Gabriella Carlucci. Ed ancora nel 2007 come cantante in gara.

JOHNNY DORELLI OGGI, COMPIE 80 ANNI: IL SUCCESSO IN TV E AL CINEMA (20 FEBBRAIO 2017) - Di Johnny Dorelli, che oggi festeggia i suoi 80 anni, non si possono non ricordare anche le sue interpretazioni in qualità di attore e conduttore. Indimenticabili le trasmissioni del calibro di "Canzonissima" in coppia con Raimondo Vianello e "Aggiungi un posto a tavola", che segnò la sua nuova ribalta dopo una crisi artistica. Nella carriera di Dorelli c'è anche il teatro, nel quale l'artista oggi festeggiato è stato protagonista di svariati spettacoli tra cui "Accendiamo la lampada", durante il quale esplose l'amore con Gloria Guida. Il decennio tra gli anni '70 ed '80 lo vide impegnato anche al cinema, in circa venti commedie leggere ma di grande successo, da "Pane e cioccolata" del 1973 a "Il mostro" (1977), passando per "Amori miei" (1978), "Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio" e "A tu per tu" entrambi del 1984. Tanti i riconoscimenti, tra cui il premio speciale Leggio d'oro "Alberto Sordi" nel 2011. Oggi per Johnny Dorelli è un'occasione per ricordare i suoi immensi successi e festeggiare insieme ai colleghi ed agli amici i suoi primi 80 strepitosi anni.

