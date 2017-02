LO SCIACALLO - NIGHTCRAWLER/ Su Rai 2 il film con Jake Gyllenhaal, Rene Russo e Riz Ahmed, alla regia Dan Gilroy (oggi, 20 febbraio 2017)

LO SCIACALLO - NIGHTCRAWLER, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Lo sciacallo - Nightcrawler, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 23.10. La pellicola può essere considerata di genere thriller ed è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2014 per la regia di Dan Gilroy mentre gli artisti, che recitano in questo lungometraggio interpretando i personaggi protagonisti, sono Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed e Bill Paxton. Il film è già stato trasmesso in tv, quindi non è da considerarsi una prima visione. Il regista del film Lo sciacallo - Nightcrawaler, Dan Gilroy, ha ricevuto una nomination agli Oscar del 2015 per aver scritto la migliore sceneggiatura originale. Dan Gilroy ha scelto Jake Gyllenhaal per interpretare il protagonista Lou, per la versatilità dell'artista. Jake è rimasto colpito dalla sceneggiatura della pellicola e, per calarsi al meglio nei panni del giovane reporter, è dimagrito di dieci chili. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LO SCIACALLO - NIGHTCRAWLER, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Lou è un ragazzo molto furbo. Il giovane cerca di arrivare a fine mese, vendendo del materiale metallico. Un giorno Lou sta girando per la sua città con la sua macchina. Ad un tratto assiste ad un terribile incidente stradale, in cui muoiono delle persone. Dopo quella visione, al ragazzo viene un'incredibile idea. Il giovane compra una telecamera. Con questo strumento, Lou inizia a riprendere le scene più crudeli degli incidenti stradali, per vendere le immagini alle varie emittenti televisive. Ad un certo punto, il ragazzo incontra la giornalista Nina, che lavora presso una televisione molto conosciuta. Quest'ultima dà all'uomo alcuni utili consigli sul suo nuovo lavoro. Lou ha delle difficoltà nel riprendere le scene più terribili degli incidenti che avvengono di notte, allora decide di farsi dare una mano da un amico, che si chiama Rick. Lou incomincia ad avere notorietà e a guadagnare dei soldi. Il successo danneggia la mente del ragazzo, che, ossessionato dal suo lavoro, inizia a ricattare Nina e a trattare malissimo il suo compagno Rick. Una sera Lou arriva, prima della polizia, sulla scena di un omicidio. In questo luogo riprende le tre vittime assassinate e l'auto degli aggressori. L'uomo segue gli assassini, che si rifugiano in un locale. In quel momento, Lou decide di chiamare la polizia, per far arrestare gli autori del terribile delitto. Quando arriva la polizia, i killer scappano, inseguiti dall'auto dei poliziotti per le strade di Los Angeles, ad un certo punto, le macchine dei malviventi e dei poliziotti si scontrano tra di loro. Lou dice a Rick di riprendere con la telecamera gli assassini, assicurandolo del fatto che entrambi hanno perso la vita. Il ragazzo esegue gli ordini, ma uno dei killer è ancora vivo e uccide il reporter sparandolo. In seguito la polizia uccide a sua volta l'assassino sopravvissuto. Lou riesce quindi ad avere delle immagini eccezionali da vendere alle varie emittenti televisive. La polizia interroga ripetutamente Lou, in quanto lo considera responsabile della morte di Rick e di aver ripreso la scena del delitto nella villa, prima dell'arrivo degli agenti. Il ragazzo rischia di essere arrestato, ma riesce con diversi stratagemmi a cavarsela. Il giovane continua così a lavorare. I suoi servizi lo fanno guadagnare sempre più e lui riesce ad espandere il suo giro d'affari.

© Riproduzione Riservata.