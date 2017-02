MAJOR CRIMIES 5 / Anticipazioni puntata 20 febbraio 2017: guest star Camryn Manheim. Sbarca in Italia la nuova stagione con Mary McDowell

MAJOR CRIMES 5, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Nella prima serata di Premium Crime di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, debutterà la serie poliziesca Major Crimes 5, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, dal titolo "Tempo presente". E' passato oltre un anno dal finale precedente, secondo la programmazione USA, ma la squadra capitanata da Sharon, alias dell'attrice Mary McDowell, è pronta a sbarcare sul piccolo schermo italiano con nuove e affascinanti avventure. In questa quinta stagione, i nostri detective e poliziotti dovranno occuparsi di casi sempre più cruenti, all'interno di una delle città più pericolose d'America. Subito dopo il midseason, la trama verrà arricchita da new entry più o meno ricorrenti, fra cui l'Emmy Award Camryn Manheim, che abbiamo conosciuto in The Practice, e Rob Estes. Un ruolo particolare verrà inoltre affidato a Leonard Roberts che lavorerà per mettere i bastoni fra le ruote alla protagonista, cercando di rubarle il posto da assistente capo della Maggiori. Per questa nuova stagione, la produzione ha inoltre ridotto il numero degli episodi totali a 15, ma il canale è riuscito ad ottenere una maggiorazione di otto nuove puntate. In totale, il nuovo capitolo sarà quindi di 21 episodi, due in meno rispetto al precedente. Intanto, i fan si dovranno preparare ad uno degli addii più sconvolgenti nella storia della serie Tv. Dopo uno scontro a fuoco con un serial killer, Russell Taylor perderà la vita. La fuoriuscita dalle fila della trama dell'attore Robert Gossett verrà riempita dall'arrivo della Manheim, che potrà assumere il suo stesso ruolo all'interno della squadra.

MAJOR CRIMES 5, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "TEMPO PRESENTE" - La squadra inizia ad indagare sulla scomparsa di un'adolescente di 15 anni, avvenuta mentre faceva del volontariato per i senzatetto per conto di un'associazione. Indagare su questo caso, porterà i detective a fare una scoperta particolare che collega la vittima ad una loro vecchia conoscenza. Intanto, Andy inizia a pensare che sia arrivato il momento di vendere la propria villa, mentre Buzz prosegue le indagini sull'omicidio del padre e la ricerca sul responsabile. Novità in arrivo anche sul fronte sentimentale per il più giovane del cast. Rusty dovrà infatti affrontare una forte tempesta nella sua relazione con Gus.

© Riproduzione Riservata.