MALENA MASTROMARINO/ Attratta da Moreno, ma in Italia...(L'Isola dei Famosi 2017, oggi 20 febbraio)

MALENA MASTROMARINO, LA PORNOSTAR ATTRATTA DA MORENO: MA IN ITALIA...(L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 20 FEBBRAIO) -Malena Mastromarino, naufraga a L'Isola dei Famosi 2017, ha perso la testa (e il cuore) per il rapper Moreno Donadoni? Se lo domandano in tanti, vedendo i due sempre più legati ed impegnati in effusioni di vario genere in Honduras. A nutrire dei dubbi sul fatto che la loro storia possa davvero funzionare anche in Italia, però, è la stessa pornostar, scettica proprio a causa del suo mestiere. Come riportato da fanpage.it, infatti, Malena sul conto di Moreno ha detto:"Il mio tipo? Non penso. Un conto è conoscersi sull'Isola. Fuori dall'Isola una persona così attaccata, vicino a me, resiste dieci minuti. Sono una persona che ama i propri spazi, non mi piacciono i rapporti ossessivi. Lo vedo già che è molto geloso, l'ho capito quando abbiamo parlato del mio lavoro. Non ho mai avuto rapporti con persone così gelose, figuriamoci ora che faccio questo lavoro. Mi rendo conto che al momento sia difficile trovare una persona. Non a caso, non la cerco! Me la voglio godere, sto benissimo così. Perché poi vivi anche diversamente il tuo lavoro… Poi, quando arriverà la persona giusta, si vedrà. Non c'è fretta".

MALENA MASTROMARINO, LA PORNOSTAR ATTRATTA DA MORENO (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 20 FEBBRAIO) - Tutti hanno dimenticato che lavoro faccia Malena. Una frase, quella pronunciata dall'opinionista de L'Isola dei Famosi 2017, Vladimir Luxuria durante la puntata di lunedì scorso, che sintetizza perfettamente il percorso della naufraga Milena Mastromarino, che per la sua carriera di pornostar ha scelto il nome d'arte che tutti, ormai, usano per riferirsi a lei. Aveva promesso fuoco e fiamme ma sta dispensando affetto e, perché no, anche un po' d'amore. Malena, infatti, sulla spiaggia dei vip, sembra aver trovato l'altra metà della mela: si tratta di Moreno, il rapper italiano. L'ha conquistata a suon di rime e freestyle, abituato com'è ad improvvisare strofe geniali praticamente in qualunque momento della diretta. Tra i due, almeno alla luce delle sole, non è ancora accaduto nulla di compromettente. Malena e Moreno, però, sono sempre appiccicati l'uno all'altro: si scambiano abbracci intensi ed effusioni di vario genere, senza che lei commetta mai, come invece ci si aspettava, l'errore di comportarsi come una femme fatale. Non è mai volgare, insomma.

MALENA MASTROMARINO, NOVELLA BIANCANEVE DEI NOSTRI TEMPI? (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 20 FEBBRAIO) - La pornostar che abbiamo imparato a conoscere attraverso il piccolo schermo è, semmai, una ragazza sempre sorridente e solare. Una Biancaneve dei giorni nostri, come l'ha definita Alessia Marcuzzi, conduttrice de L'Isola dei Famosi 2017. Anche genuina ed incredibilmente acqua e sapone, se vogliamo. Al di là della storia con il rapper, è benvoluta da tutti proprio per la positività che è in grado di trasmettere al gruppo. Ha fatto comunella, a livello d'amicizia, con Nancy Coppola, la cantante partenopea. Le due, fino allo scorso lunedì, hanno trascorso molto tempo, anche troppo, a sparlare di Nathaly Caldonazzo, che ora è ufficialmente fuori dai giochi. E se in questa settimana dovrà fare a meno del suo Moreno, confinato sull'isola dei non evoluti per aver toppato la seppur semplicissima prova mnemonica, Malena avrà comunque al suo fianco la cara Nancy, in compagnia della quale potrà continuare a dedicarsi alla sua attività preferita: il gossip. Per il resto, durante l'ultima diretta, non si è parlato molto di lei. Malena non ha brillato né nella prova leader - Giulia Calcaterra è così forte da surclassare tutte le altre donne del gruppo - né in quella ricompensa, dove non è riuscita ad acciuffare neppure un totem. Al momento delle nomination, invece, Malena ha effettuato la scelta della maggior parte del gruppo: votare Raz Degan per punirlo per il suo atteggiamento dispotico e per la scarsa capacità di relazionarsi con gli altri. Interrogata sulla storia con Moreno, con gli occhi palesemente a cuoricino ha detto che non si può ancora parlare d'amore e sottolineato che stanno semplicemente approfondendo un'amicizia molto profonda. Ma chi se la beve? Malena poteva essere, potenzialmente, un personaggio molto controverso. Si è rivelata essere, invece, una donna completamente diversa rispetto alle aspettative. Quasi si stenta a credere, guardandola, che nella vita di tutti i giorni giri dei film porno in compagnia di attori del calibro di Rocco Siffredi. È una ragazza come tante altre, romantica e sognatrice. Queste caratteristiche le consentiranno di ottenere i favori del pubblico de L'Isola dei Famosi 2017?

© Riproduzione Riservata.