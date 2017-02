MARTINA STELLA/ Confessione shock: vengo da una famiglia disastrata, li mantengo da quando ho 16 anni

MARTINA STELLA, l'attrice senza peli sulla lingua: "Vengo da una famiglia disastrata e mantengo i miei col mio lavoro" - A 32 anni Martina Stella è mamma e moglie serena e molto felice, ma ha alle spalle anche tanti momenti difficili. Lo racconta lei stessa nel corso di un'intervista al settimanale Oggi, dove in occasione del lancio della nuova fiction "Amore Pensaci Tu", svela un aspetto delicato e inedito della sua vita e della sua carriera: "Vengo da una famiglia disastrata, ma dal punto di vista economico. ‘L'ultimo bacio' mi ha salvato: ho potuto sostenere i miei, e continuo a farlo" confessa la nota attrice, che ancora aggiunge "Il film ha avuto tanto successo, non io: non guadagnavo neanche abbastanza per vivere a Roma. - Martina continua ancora il suo sfogo aggiungendo ulteriori dettagli - Non sono mai stata quella che tutti vogliono, se non per i calendari: per quelli mi offrirono veramente tanti soldi. I grandi attori possono non fare provini, non io".

MARTINA STELLA, la separazione da Gabriele Gregorini, le nozze con Andrea Manfredonia e le parole su Lapo Elkann - Martina Stella non ha peli sulla lingua quando parla del suo passato nel corso dell'intervista al settimanale Oggi. È proprio qui che paragona le difficoltà affrontate nella sua vita amorosa e non solo con quelle del personaggio, Elena, che interpreta nella fiction "Amore pensaci tu": "Sentirsi abbandonata con un figlio è un fallimento difficile da superare per una donna. So di che si tratta. Avevo molto materiale emotivo personale da dare a Elena, che interpreto nella fiction: più vite hai vissuto, più sfumature puoi dare ai tuoi personaggi". Martina oggi è sposata e felicemente con Andrea Manfredonia, ma ha alle spalle una durissima separazione dal suo ex compagno Gabriele Gregorini, avvenuta poco dopo la nascita della loro figlia, Ginevra. Nel corso dell'intervista non manca poi un accenno all'ex Lapo Elkann e, in particolare, ai guai giudiziari dell'ultimo periodo: "Gli voglio tanto bene, come può immaginare. Lei che cosa farebbe al posto mio?" conclude l'attrice.

